Кампания за одну гривню. Как Зеленский поможет «бандиту» из Черкасс снова стать мэром

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд на Владимира Зеленского, обозвавшего его "бандитом". Для мэра это беспроигрышный вариант хорошо пропиариться.

Иск о защите чести и достоинства, а также деловой репутации Бондаренко подал в Печерский районный суд Киева его адвокат Денис Цыпин. "Мы все помним, что несколько дней назад президент Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ. Может ли президент Украины называть кого-либо бандитом в этой стране? Я считаю, что это незаконно. Поэтому увидим и увидимся с президентом Украины в суде", - заявил адвокат, добавив, что Бондаренко просит суд взыскать с Зеленского одну гривню в качестве морального ущерба.

Мы не знаем, кто посоветовал Бондаренко такой ответ президенту, или это была его собственная идея, но ситуация для него складывается практически беспроигрышная. Если Печерский примет решение в пользу Бондаренко, то мэр сможет гордиться тем, что стал первым, кто нашел управу на президента, несдержанного на язык. Если же мэр Черкасс проиграет, или суд найдет причину не рассматривать его иск, то появится железный повод говорить о продажном украинском правосудии, которое прогнулось перед главой государства.

Также с помощью этого иска Бондаренко расширил для себя возможности использования предвыборных технологий. Год назад в Черкассах во втором туре за Зеленского проголосовало 77% избирателей, среди них был и сам Бондаренко, по его словам. Очень высокими здесь были и результаты "Слуги народа" на парламентских выборах - за партию президента отдали голоса 51% избирателей. Теперь черкасский градоначальник сможет попробовать убедить черкасчан, что Зеленский на самом деле совсем не близкий им "простой парень с соседней улицы", а обычный украинский политик, который за год жизни на столичных Печерских холмах растерял то хорошее, что имел до президентства. Сам же Бондаренко, наоборот, после известной истории с ослаблением карантина приобрел у местных жителей славу борца за права черкасчан, который не побоялся отстаивать их перед центральной властью. Противопоставление себя Зеленскому про принципу "свой-чужой" может дать неожиданные результаты.

Можно также прогнозировать влияние конфликта мэра Черкасс с президентом на избирательную мэрскую кампанию во всеукраинском масштабе. Часть городских голов, имеющих имидж "хозяйственников" (мэр Харькова Геннадий Кернес, например), будут стараться не обращать внимания на эту историю, чтобы не ссориться с Банковой. Но будут и мэры (например, Борис Филатов из Днепра), которые захотят получить свою долю хайпа, бравируя тем, что Зеленский им не указ.

По сути, Бондаренко своим иском придал новый толчок конфликту центр-регионы, и кроме хайпа вокруг своей персоны может получить вполне осязаемые дивиденды от потенциальных политических партнеров. Сегодня мэры, которые планируют переизбраться, решают сложную для себя задачу поиска партии, на которую смогут опереться в своем регионе. У Бондаренко как борца с Зеленским такой проблемы может и не быть. Более того, предложения возглавить списки в горсовет Черкасс и облсовет могут поступить сразу от нескольких оппозиционных партий. Скажем, от "Батьквищины" и "Европейской солидарности". Да и свое место в условной "партии мэров" с новым имиджем найти будет проще.

Словом, ответственные за избирательную кампанию "Слуги народа" на Черкассчине еще не один раз пожалеют о неосторожном высказывании шефа на майской пресс-конференции про "бандита".

Есть ли у "слуг" оружие против Бондаренко? Конечно, можно пойти дальше, чем просто упоминать незакрытые дела против мэра. Можно попробовать оперативно довести их до приговора. Но, скорее всего, учитывая раздрай в вертикали власти, и в судебной ее ветви в частности, это только еще больше героизирует мэра Черкасс в глазах горожан. Но есть и другой вариант. Печерский суд Киева может максимально затормозить это дело, тем самым выбросив его из информационной повестки. Один судья может вовремя заболеть, второй отказаться под благовидным предлогом, а к концу лета, ссылаясь на чрезвычайную загруженность судей, можно назначить первое заседание по нему на 26 октября.