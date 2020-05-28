США готовятся выделить Украине военную помощь, учитывая прогресс в реформах

Пентагон уведомил Конгресс о том, что правительство Украины добилось необходимого прогресса в ключевых институциональных реформах, тем самым оправдав выделение дополнительных 125 миллионов долларов на новую военную помощь, в том числе патрульные катера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Отмечается, что это стало подтверждением того, что Киев добивается прогресса в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и усилении гражданского надзора, необходимых для выделения пакета помощи. Этот пакет является второй половиной 250-миллионной помощи Украине в области безопасности, которая была выделена Конгрессом в соответствии с Законом о национальной обороне 2020 года.

Представитель Пентагона отказался комментировать информацию об этой помощи, сославшись на политику ведомства не комментировать пакеты вооружений, которые находятся на рассмотрении Конгресса.

Новый пакет помощи включает в себя мобильные радиолокационные системы, предназначенные для обнаружения и отслеживания приближения артиллерийского и ракетного огня, десятки машин скорой помощи, средства защищенной связи, в том числе 100 "тактических планшетов" и два патрульных катера, которые считаются особенно важным вкладом с учетом напряженности Украины с Россией в Черном и Азовском морях.

Тема замораживания администрацией США военной помощи Украине фигурировала в деле об импичменте президенту Дональду Трампу. В феврале Трамп объявил об отставке заместителя Министра обороны США по политическим вопросам Джона Руда.

В мае 2019 года Руд, выступая на слушаниях в Конгрессе, заявил, что Украине необходимо выделить 250 млн долларов военной помощи, поскольку она достигла достаточных успехов в борьбе с коррупцией. Позже, однако, администрация Трампа заморозила помощь, ссылаясь именно на обеспокоенность по поводу недостаточного прогресса в этой сфере.