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В Раде пытаются провести абсолютно коррумпированный закон по легализации игорного бизнеса - Саакашвили
23:17 25.05.2020 |
В Верховной Раде есть попытка провести коррумпированный закон по легализации игорного бизнеса, заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили, добавив, что легализация игорного бизнеса может принести в бюджет страны $500 млн в год.
"Я вижу, что в парламенте есть попытка какой-то группы провести абсолютно коррумпированный закон по "игорке". С одной стороны, "игорку" надо легализовать... Мы между двумя бедами. Это беда, что сегодня полностью нелегально оно работает", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник вечером.
По словам Саакашвили, часть критиков легализации игорного бизнеса "сами владеют сетью нелегальных казино".
Он также пояснил, каким образом должна состояться настоящая легализация игорного бизнеса в Украине.
"Мы говорим: продается лицензия. Заходим онлайн. Она стоит столько-то. Я плачу деньги государству, не чиновнику, не комиссии, автоматически получаю лицензию... Чиновников надо удалить, "кормушку" мы не создаем, деньги идут прямо в государство. Государство с этих денег строит дороги, "большое строительство", строит школы, тратит на здравоохранение и т.д... Мы можем получить... если убрать бюрократию и кормушку $500 млн в год", - добавил Саакашвили.
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