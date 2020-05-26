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Закон об усовершенствовании администрирования налогов требует срочных изменений – Саакашвили
23:01 25.05.2020 |
Налоговый закон 466-ІХ (законопроект 1210) значительно увеличивает полномочия налоговых органов и усложняет администрирование налогов, поэтому изменения в него нужно вносить срочно, полагает глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили.
"Его (закон - ИФ-У) нужно менять срочно... Налоговая получила право закручивать гайки, презумпция вины перекладывается на налогоплательщика, потому что надо доказывать что-то налоговой", - сказал Саакашвили в эфире "Украина 24" в понедельник.
"Точно знаю, что президент его не хотел подписывать", - добавил он, однако отметил, что принятие этого закона было одним из предварительных условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.
По мнению главы комитета Нацсовета реформ, в ситуации коронакризиса нелогично увеличивать налоговую нагрузку и контроль фискальных органов.
В то же время Саакашвили озвучил несколько идей относительно реформы таможенных органов, в том числе - упрощение таможенных формальностей и отказ от таможенных брокеров.
Как сообщалось, президент 21 мая подписал скандальный закон с поправками в Налоговый кодекс об усовершенствовании администрирования налогов и устранении технических несогласованностей в налоговом законодательстве, принятый 16 января этого года.
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