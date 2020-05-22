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Лещенко запретил изданию «Бабель» публиковать интервью с ним: в 2015 он отстаивал право журналистов не согласовывать тексты
13:39 22.05.2020 |
Член наблюдательного совета "Укрзализныци", бывший депутат и журналист Сергей Лещенко запретил изданию "Бабель" публиковать интервью с ним.
"Член наблюдательного совета "Укрзализныци", бывший депутат и журналист Сергей Лещенко дал большое интервью корреспонденту "Бабеля" Марии Жартовской. Опубликовать интервью целиком мы не сможем - впервые в истории издания спикер запретил это делать и потребовал дать ему самостоятельно поработать с исходником. По закону, он может снять ответы, но не может снять наши вопросы - о том, как он попал на работу в УЗ, о своей высокой зарплате, ключевых задачах, своем Telegram-канале с инсайдами и о проблемах власти с олигархами", - пишет издание.
Отмечается, что дать интервью Сергей Лещенко согласился при условии, что он почитает и согласует текст до публикации.
"Согласовывать интервью украинских журналистов обязывает закон. Мы согласились. Беседа с Сергеем Лещенко длилась более двух часов, а полная расшифровка интервью заняла 37 страниц. Редакция сократила интервью до приемлемых для онлайн-формата размеров, некоторые вопросы объединила, не исказила слова спикера и точно передала суть ответов. Окончательный текст мы выслали на согласование. Согласовать текст Сергей Лещенко отказался, сославшись на то, что разговор был значительно больше и полнее, попросил исходник всей беседы и предложил самостоятельно поработать над текстом. Такое предложение редакция получила от спикера впервые. На предложение редакции указать на неточности, искаженные цитаты или информацию Сергей Лещенко ответил отказом и потребовал предоставить полную расшифровку", - пишет издание.
"Бабель" обратило внимание также на то, что Лещенко в 2015, когда был народным депутатом, отстаивал право журналистов не согласовывать интервью со спикером. Вместе с другими депутатами он даже подал законопроект, который должен был отменить эту норму.
"Работая журналистом, я тоже считал это положение абсурдным. Это элемент цензуры, ведь когда ты садишься давать интервью on the record, ты уже этим фактом даешь согласие на обнародование сказанного. Все западные журналисты, с кем я дружу, в шоке от того, что украинский закон обязывает согласовывать репортера текст разговора с собеседником. Поэтому сегодня в парламенте будет зарегистрирован законопроект об отмене этой нормы о согласовании интервью. По сути, этот закон - против политиков, которые любят переписывать свои интервью и убирать острые абзацы. Посмотрим, чьи интересы победят - журналистов, депутатов. Я на стороне первых", - писал он на своей странице в Facebook.
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Издание отмечает, что из-за несовершенства украинского медиа-законодательства и риска проиграть дело в суде в случае публикации интервью редакция публикует список ключевых тем интервью с Лещенко - без его ответов.
Главные темы интервью:
* Каким образом Лещенко прошел отбор на должность члена набсовета "Укрзалізниці" без опыта работы в транспортной сфере.
* Имел ли отношение к его назначению его давний знакомый - бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.
* Были ли договоренности о назначении его во власть в обмен на поддержку Владимира Зеленского во время президентской избирательной кампании.
* Каковы его главные задачи и KPI в набсовете.
* Почему его работу не может выполнять эксперт с большим опытом работы в транспортной сфере.
* Зачем и в каком качестве он ведет Telegram-канал - как блогер или как член набсовета УЗ.
* Почему в своем Telegram-канале он фактически работает адвокатом Зеленского и не замечает ошибок власти.
* Почему он пишет о том, что президент отдаляется от олигархов, но не рассказывает о том, какие уступки последние получают от власти. К примеру, не говорит о том, что отсутствие монобольшинства "Слуги народа" - результат того, что разные группы влияния получили места в предвыборном списке партии.
* Почему он хвалит власть за снижение медиа-зависимости от Игоря Коломойского, но не говорит о росте влияния телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком. Наращивать рейтинг этим ресурсам помогают представители власти, которые часто появляются в эфирах каналов.
* Лещенко активно поддерживал назначения Михеила Саакашвили во власть. Как он относится к тому, что одним из активных публичных лоббистов Саакашвили также был депутат СН Александр Дубинский. Последнего Лещенко называет рупором Коломойского и утверждает, что депутат озвучивает выгодные олигарху тезисы.
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