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Украина сменила Зеркаль на Енина как агента по делам против РФ в Суде ООН
08:33 22.05.2020 |
Президент Владимир Зеленский уполномочил заместителя главы МИД Евгения Енина представлять Украину в делах против РФ в Международном суде ООН и арбитражных трибуналах по морскому праву.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее распоряжение президента.
"Уполномочить заместителя министра иностранных дел Украины Енина Евгения Владимировича как агента Украины по делам против РФ, которые рассматриваются Международным судом ООН, о нарушении Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и арбитражными судами, созданными в соответствии с приложением VII к Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, в отношении прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе и о задержании украинских военно-морских судов и членов их экипажей, осуществлять представительство Украины в указанных делах", - говорится в распоряжении.
Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов будет заместителем Енина в этих процессах.
Напомним, ранее Украину в Международном суде ООН и арбитражах по делам против России представляла Елена Зеркаль, которая ушла из МИД в декабре 2019 года, после чего была назначена советником председателя правления "Нафтогаза".
Стоит отметить, что международная юридическая команда, которая ведет процесс по делам против РФ, осталась неизменной, ее костяк формируют нанятые консультанты, представители юридической компании Covington & Burling, с которыми МИД продлил контракт.
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