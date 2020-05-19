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«Евросолидарность» призывает СБУ привлечь Гордона к ответственности за поддержку терроризма и покушение на суверенитет Украины
23:20 18.05.2020 |
Партия "Европейская Солидарность" требует от Службы безопасности Украины (СБУ) немедленно начать производство по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета Украины журналистом Дмитрием Гордоном.
"Распространение на медиаресурсах Гордона в виде "интервью" пропагандистских выступлений террориста Гиркина, причастного к захвату Крыма и Донбасса, и коллаборанта Поклонской, причастной к фальсификации дел и арестов десятков крымских татар и украинцев, является очевидным преступлением против суверенитета и территориальной целостности страны, за которое предусмотрена прямая уголовная ответственность", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой партии.
В "Евросолидарности" отмечают, что отсутствие немедленной реакции на подобную провокацию свидетельствует о сговоре действующей власти с пророссийскими реваншистами, а также поощряет антигосударственные выступления.
"Регулярное появление террористов, отрицающих территориальную целостность Украины, в отечественном медийном пространстве является показательным индикатором изменений и символическим завершением первого года президентства Зеленского, который, согласно Конституции, несет прямую ответственность за политику безопасности страны", - заявляют в партии.
Как сообщалось, ранее в СБУ заявили о намерении проанализировать ситуацию вокруг интервью депутата Госдумы РФ, экс-"прокурора" оккупированного Крыма Натальи Поклонской и Гиркина (Стрелкова) Гордону.
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