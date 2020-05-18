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Законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении - Разумков
14:21 18.05.2020 |
Законопроект №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства" будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении и, в случае необходимости, будет отправлен на доработку, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.
"Я предлагаю оставить его в повестке дня. Если он будет нуждаться в доработке - такое решение примет Верховная Рада. Тем более, хочу напомнить, что это первое чтение", - заявил Разумков в понедельник на заседании согласительного совета Верховной Рады.
Против вынесения законопроекта на рассмотрение парламента выступили фракции ВО "Батькивщина" и "Европейская солидарность". Председатели этих фракций выступили с требование проголосовать снятие инициативы №2590 с повестки дня. В ходе голосования их требование было отклонено.
Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Дмитрий Лубинец также отметил, что в законопроекте есть спорные моменты, которые нужно доработать, но также добавил, что без его рассмотрения на заседании парламента принять такое решение невозможно.
Как сообщалось, 13 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", предусматривающий, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии принятия ими присяги гражданина Украины.
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