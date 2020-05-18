Неделя в регионах. Шарий атакует Одессу и Винницу, а Бужанский собрался в мэры Днепра

Внимание украинцев часто сконцентрировано исключительно на политических событиях, скандалах и потрясениях, происходящих в столице, но в регионах нашей страны происходит не меньше, а то и больше знаковых вещей, достойных упоминания.

Прошедшая неделя ознаменовалась скандальным противостоянием ватного блогера, а теперь уже и политика Анатолия Шария, с мэрами Одессы и Винницы, которые 9 мая помешали его импровизированному победобесному автопробегу в стиле "бессмертного полка". Кроме того, днепровский городской голова Борис Филатов, похоже, получил двух претендентов на свое кресло на будущих выборах.

Шарий и одесско-винницкое победобесие

Скандальный видеоблогер и глава партии имени себя Анатолий Шарий решил объявить войну городскому главе Одессы Геннадию Труханову, а затем ввязался и в противостояние с мэром Винницы Сергеем Моргуновым.

Все началось 9 мая, когда несколько десятков автомобилей с символикой партии Шария, которые собирались провести автопробег в честь Дня победы, были заблокированы правоохранителями и общественными активистами возле Одесского морского вокзала. В препятствовании акции Шарий обвинил персонально Труханова, в заявлении на собственном Telegram-канале посулив ему участь "камикадзе"

"Ну что, Труханов. Готовься. Я много камикадзе видел, но ты лучший за этот год", - написал Шарий.

"Труханова достало быть мэром и он мечтает уйти оплеванным и обгаженным. Уважаю выбор одесского градоначальника", - добавил блогер через некоторое время. И получил одобрение со стороны близкого к Игорю Коломойскому народного депутата Александра Дубинского. "Поддержу Шария по Одессе в борьбе с Трухановым", - заявил он.

На этой неделе Труханов так и не вступил в публичную перебранку с Шарием, возможно, чтобы не раздражать "ватных" избирателей, коих большинство среди электората мэра Одессы.Что касается Шария, то он продолжил борьбу с мэрами, которые 9 мая помешали его победобесному автопробегу.

Речь о Сергее Моргунове, мэре Винницы. В последнее время у него невесть откуда появились "сторонники", которые обозначили себя в виде группы "дети Моргунова" на ФБ. Они занимаются откровенным троллингом городского головы - записали иронично прославляющий его "гимн" (186 тыс. просмотров), раздавали листовки примерно такого же содержания. Не прошел мимо "гимна" Шарий, потребовавший от руководства государства реакции на "культ личности" мэра Винницы.





Здесь можно добавить, что троллинг Моргунова при участии Шария выгоден вероятному оппоненту нынешнего мэра на осенних выборах - бывшему нардепу-"регионалу" Владимиру Продивусу. Он уже давно открыто критикует городскую власть на собственной ФБ-странице, а также на своем телеканале и ряде других ресурсов. Возможно, перед выборами Шарий и Продивус даже станут формальными союзниками, и такое обьединение может серьезно подпортить настроение мэру Винницы.

Бужанский и Рыженко метят в кресло Филатова

В пятницу нардеп от партии "Слуга народа" Максим Бужанский удивил жителей Днепра, заявив о готовности баллотироваться в мэры города на ближайших местных выборах, если победит во внутрипартийных праймериз.

"Если состоятся праймериз, я буду в них участвовать. Праймериз определят самого сильного организатора по мнению партии", - сообщил Бужанский. При этом на вопрос о возможном самостоятельном участии в мэрской кампании он ответил уклончиво, предложив дождаться результатов праймериз.

К слову, скандальный народный депутат может быть не единственным кандидатом в мэры Днепра от партии власти. На днях в соцсетях появилась информация о том, что депутат облсовета от БПП, главный врач областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко тоже будет баллотироваться в мэры Днепра от "Слуги народа".

На соответствующий вопрос журналистов Сергей Рыженко ответил, что такое предложение к нему поступило, но окончательное решение еще не принято.