Финансовые новости
- |
- 15.05.20
- |
- 13:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Безвизу Украины с ЕС не угрожает ни коронавирус, ни другие причины - Еврокомиссия
Европейский Союз не намерен пересматривать условия безвизового режима с Украиной ни в связи с коронавирусным кризисом, ни по каким-то другим причинам.
Об этом заявила заместитель главы гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширению Катарина Матернова в интервью "Европейской правде".
"Я ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссий об этом. Безвизовый режим с эпидемией не связан. В конце концов, даже если рассуждать логически - как восстановление визового режима помогло бы в противодействии эпидемии?" - сказала Матернова.
Она также подчеркнула, что ей не известно также об угрозе визовой либерализации для Украины по каким-то другим причинам.
"Еврокомиссия осуществляет ежегодный пересмотр соблюдения условий визовой либерализации, и мы можем обращать внимание (государств, граждане которых путешествуют без виз. - ЕП) на некоторые индикаторы, но в отношении Украины не было даже оснований для такой дискуссии. И, повторюсь, нет никакой связи между визовой либерализации и текущим кризисом ", - добавила она.
Матернова также не стала прогнозировать, когда украинцы снова смогут ездить в ЕС, ведь даже внутри Шенгенской зоны нет ясности по поводу открытия границ.
"Мы еще не на том уровне, когда можно говорить об открытии границ. Мы создали "зеленые линии" для товаров, но для пассажирского движения остаются очень многочисленные ограничения даже внутри ЕС", - сказала она.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Социальный лифт сломался: Как Зеленский потерял шанс найти качественные кадры на местах
|Столар и Кличко: Зачем ОПЗЖ канал о ямах на столичных дорогах
|Администрацию США обязали предоставить письма о военной помощи Украине
|Банки опускают доллар на межбанке, но готовятся к новому кризису
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Безвизу Украины с ЕС не угрожает ни коронавирус, ни другие причины - Еврокомиссия
|Социальный лифт сломался: Как Зеленский потерял шанс найти качественные кадры на местах
|Саакашвили: Украина может отказаться от сотрудничества с МВФ
|Столар и Кличко: Зачем ОПЗЖ канал о ямах на столичных дорогах
|Администрацию США обязали предоставить письма о военной помощи Украине
|Трамп внес кандидатуру нового посла США в Украине на рассмотрение Сената
Это интересно
|Сейчас лишь телевизоры Samsung и LG могут воспроизводить видео 8K в YouTube
|В Великобритании создается новая гравитационная система накопления энергии
|Mercedes-Benz CLS впервые получил 1,5-литровый мотор
|Заднеприводный Lamborghini Huracan Evo сбросил крышу
|Microsoft инвестирует $ 1,5 млрд в строительство дата-центра в Италии
|BMW не собирается ограничивать мощность своих моделей
|Беспилотники Volvo выйдут на дороги через два года