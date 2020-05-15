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Зеленский продлил запрет российских соцсетей
08:13 15.05.2020 |
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который продлевает запрет российских соцсетей в Украине.
Об этом говорится в указе №184/2020, опубликованном на сайте президента, сообщает Depo.ua.
Владимир Зеленский в конце концов подписал указ, который продлевает запрет российских соцсетей в Украине.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в указе президента.
Напомним, 13 апреля Верховная Рада проголосовала за продление запрета российских соцсетей.
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