Суд открыл дело о восстановлении Верланова в должности главы налоговой

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Сергея Верланова с требованием восстановить его в должности главы Государственной налоговой службы.

Как сообщает пресс-служба суда, подготовительное заседание в деле назначено на 19 июня.

Среди требований Верланова - признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета министров от 24 апреля №452-р, которым он был освобожден от должности, а также восстановить его на этой должности.

* 7 мая СБУ провела обыски в квартире Верланова. Параллельно прошло более ста обысков по стране. Верланова подозревают в организации схем с НДС и налоговыми кредитами на миллиарды гривень.

* Вечером 24 апреля Кабмин уволил руководителей налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефьодова. Также уволены их заместители.

* В Минфине прокомментировали, что Нефьодов и Верланов "оказались неспособными выполнять возложенные на них задачи" и "потеряли доверие людей". Кроме того, министр финансов заявил о наличии оснований для расследования действий Верланова и Нефьодова правоохранительными органами.

* Игорь Уманский, покинув должность главы Минфина, обвинил Нефьодова и Верланова в махинациях в ведомствах, из-за которых бюджет недополучает минимум 5 млрд грн в месяц.