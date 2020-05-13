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Суд открыл дело о восстановлении Верланова в должности главы налоговой
18:09 13.05.2020 |
Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Сергея Верланова с требованием восстановить его в должности главы Государственной налоговой службы.
Как сообщает пресс-служба суда, подготовительное заседание в деле назначено на 19 июня.
Среди требований Верланова - признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета министров от 24 апреля №452-р, которым он был освобожден от должности, а также восстановить его на этой должности.
* 7 мая СБУ провела обыски в квартире Верланова. Параллельно прошло более ста обысков по стране. Верланова подозревают в организации схем с НДС и налоговыми кредитами на миллиарды гривень.
* Вечером 24 апреля Кабмин уволил руководителей налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефьодова. Также уволены их заместители.
* В Минфине прокомментировали, что Нефьодов и Верланов "оказались неспособными выполнять возложенные на них задачи" и "потеряли доверие людей". Кроме того, министр финансов заявил о наличии оснований для расследования действий Верланова и Нефьодова правоохранительными органами.
* Игорь Уманский, покинув должность главы Минфина, обвинил Нефьодова и Верланова в махинациях в ведомствах, из-за которых бюджет недополучает минимум 5 млрд грн в месяц.
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