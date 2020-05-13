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АНАЛИТИКА

«Ихтамнеты» в рясах. Зачем в УПЦ МП решили засудить журналистов из-за вируса

15:56 13.05.2020 |

Политика

 Екатерина ЩЕТКИНА / Деловая столица

В УПЦ МП - следующая серия драмы "Вирус и церковь". Теперь владыки ищут способ уклониться от необходимости признать, что заблуждались в отношении карантина. И готовы ради этого поставить на карту репутацию церкви.

Едва оправившись от болезни, вызванной вирусом COVID-19, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) подал в суд на "5 канал" за публикацию информации о том, что он якобы призывал верующих приходить в храмы, игнорируя карантин. А митрополит Онуфрий, отвечая на вопросы журналистов, назвал эпидемию в Лавре обычным сезонным заболеванием.

Владыка Павел, как всегда, неподражаем. Его, кажется, не заботит, что в распоряжении телеканала (и, думаю, не только "Пятого") есть видеозапись его приглашения верным "приходить, несмотря ни на что". И даже то, что среди братии и семинаристов много заболевших и есть умершие, его заботит меньше, чем то, что монастырь понес убытки, поскольку был закрыт властями на карантин.

Можно было бы представить владыку Павла в качестве зайца на барабане - чем хуже ситуация, тем громче он бьет ногами. Кроме того, ему не впервой перекладывать ответственность за свои проколы на журналистов. А что? Так все делают. И мишень выбрал политически грамотно: кто только не написал/показал/рассказал о его призывах приходить в храмы, игнорируя карантин, но в суд владыка тянет именно "Пятый" - канал Петра Порошенко. Он прекрасно знает, что украинская власть использует любой повод, чтобы пнуть бывшего президента, - и предлагает власти свой ботинок. Мы, мол, союзники, нам есть против кого дружить - так зачем же нам ссориться по пустякам?

Но к этому простому месседжу все не сводится. Владыка Павел не заяц - из всех возможных типов защиты он всегда выбирает сицилианскую. И в медиаскандале он как рыба в воде. All publicity is good publicity: пока ты на экранах - неважно, в каком качестве и с каким месседжем, публика любит глазами, а не ушами, - ты остаешься в политической обойме, ты считаешься влиятельным, тебе дают деньги и не дают в обиду. Владыка Павел в полной мере человек украинского политического истеблишмента - с его вызывающими манерами, тонко рассчитанным безумием в речах, нескрываемой роскошью и уверенностью в том, что он крепко держит Бога за бороду. И даже с той ролью, которую он играет много лет и с неизменным успехом, он органично вписывается в наш политический бомонд.

Судебный иск от владыки Павла можно было бы считать очередной выходкой в этом духе. И мы бы так и поступили, если бы его не поддержал лично глава церкви - митрополит Онуфрий. Как вы помните, на время Пасхи предстоятель УПЦ МП исчез с радаров - удалился в затвор. Прошел даже слух, что он подхватил коронавирус - не исключено, что от своего главного спонсора и советника Вадима Новинского, который как раз накануне Пасхи сообщил о положительном тесте на COVID-19. Но вот они снова на публике и снова вместе - шерочка с машерочкой - прибыли возлагать цветы к памятнику Неизвестного солдата. А тут, понимаете, журналисты (опять!) - интересуются, как обстоят дела с эпидемией в Лавре.

И Онуфрий, сам только что вернувшийся с карантина, в сопровождении "коронавирусного" нардепа отвечает, что никаких поводов для беспокойства нет. Это просто сезонное обострение, ничего особенного - "мы все больные". Была, понимаете, зима, а теперь, видите, почти лето - вот и болеют люди, как обычно. У кого ухо болит, у кого нога. А вы сразу - коронавирус!

В другой ситуации можно было бы сказать, что владыка не то чтобы солгал - просто не очень изящно ушел от ответа. Но вызывающий ковидиотизм предстоятеля церкви очень плохо выглядит на фоне информации о заразившихся и умерших, поступающей из лавры и других монастырей и приходов МП. Как выглядело бы командование, которое отрицает факт войны, когда с линии фронта каждый день приходят сводки об убитых и раненых?

Впрочем, разве мы не знаем, как оно выглядит? Просто когда в "ихтамнетов" начинают играть люди в церковных облачениях, все еще испытываешь не шок, конечно, но вполне определенный душевный дискомфорт. Когда лжет политик - это можно списать на дипломатию, интриги. А когда лжет служитель церкви - это как называется? Не думаю, что это богословский вопрос.

Выступления владыки Павла и митрополита Онуфрия пересекаются и совпадают в одной важной точке - оба идут в отказ. Они не только не собираются признавать, что неправильно оценили угрозу эпидемии, за что многие верующие, клирики, монашествующие и студенты семинарии поплатились здоровьем, а то и жизнью. Отказом признавать собственные просчеты нас не удивишь - мы и сами это неплохо умеем. Но руководство УПЦ МП ищет убежище во лжи, на сей раз, откровенной до цинизма.

Как это скажется на церкви? На ее авторитете? На ее миссии, в конце концов? Церковь, которая лжет в глаза, - это и есть "истинная церковь" эпохи постправды?

Вопреки многим прогнозам и ожиданиям, УПЦ МП вряд ли пострадает. В том смысле, что поведение ее священноначалия не станет поводом для верующих и целых приходов переходить в ПЦУ - такие предположения высказывались. Как точно заметил бывший священник и бывший глава пресс-службы УПЦ МП, а ныне священник ПЦУ о. Георгий Коваленко, "верные Московского патриархата останутся верными Московского патриархата". УПЦ МП сплочена, как никогда. Из нее ушли почти все колеблющиеся, а те, кто остался, давно и прочно убедили себя в том, что эта церковь "правильная", а также нашли для себя отговорки и оправдания, позволяющие игнорировать странности собственного священноначалия или даже поддерживать его. И даже если они будут до глубины души возмущены ковидо-диссидентством своего священноначалия, это не станет для них толчком к переходу в Православную церковь Украины. ПЦУ для них - вопрос закрытый. В самом крайнем случае, самые впечатлительные могут просто уйти. Но не перейти.

Но ущерб, хоть он и не поддается инвентаризации, нанесен немалый. Руководство УПЦ МП можно было понять и отчасти оправдать в том, что касается политических вопросов. Их нежелание замечать российскую агрессию, их радикальный протест против автокефалии и ПЦУ - все это поддается объяснению. Но политика в отношении эпидемии и карантина - просто удивительный пример саморазрушения. Если удар Томосом был нанесен церкви извне, и как любой удар извне, он имеет положительные последствия - консолидацию верных, то официальное ковидо-диссидентство церковного руководства - это удар головой об стенку. Это разделило церковь изнутри - на тех, кто принял карантин, согласившись не только с украинской властью, но и с патриархом Московским, и на тех, кто пошел в отказ (а там - и на больничную койку) вместе с Киевской митрополией и главными монастырями страны, зато всем показали, как они "тверды в вере".

УПЦ МП от этого, конечно, не развалится. И митрополит Киевский вряд ли поплатится за свое упрямство креслом - патриарху Московскому сейчас не до него, у него и поближе, прямо в России полно таких же ковидиотов в чинах. Но эта история, которая началась с обычной ошибки, а переросла в неприкрытую ложь, маргинализирует УПЦ МП. Да, она сохранит свои приходы и будет и дальше настаивать на том, что она самая многочисленная (все знают, что посчитать истинное количество верующих невозможно). Она наверняка сохранит популярность у телеканалов - публика любит клоунов. Ей даже по-прежнему будут выделять вертолеты для облетов городов с иконами - по той же причине. Но принимать все это всерьез уже просто невозможно. Широкая публика имела возможность убедиться в том, что церковные владыки - включая идеальных монахов - лгут. А если они лгут по поводу эпидемии - принося при этом в жертву здоровье и жизни собратьев - нет никакой причины верить им и по любым другим поводам.
 

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