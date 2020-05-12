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Украина надеется на пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС - Пристайко
Украина надеется на углубление сотрудничества с европейскими странами и пересмотр условий Соглашения об ассоциации с ЕС, заявил вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.
"Сейчас очень удачный момент, потому что как раз подошел десятилетний срок, когда мы можем пересмотреть условия и пересмотра условий ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые поставлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским союзом в рамках соглашения в безтарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим их", - рассказал Пристайко в интервью изданию «DW» в понедельник.
По мнению Пристайко, углубление сферы сотрудничества с ЕС возможно в цифровой сфере, вопросах таможни и юстиции, оборонных вопросах.
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