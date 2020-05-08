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Грузия отзывает посла из Украины для консультаций из-за назначения Саакашвили
12:56 08.05.2020 |
Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе будет отозван для консультаций в Тбилиси после назначения Михаила Саакашвили на пост председателя исполнительного комитета Совета реформ.
Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Imedinews.
По словам министра, Грузия не рассматривает вопрос о разрыве дипломатических отношений с Украиной или о пересмотре стратегического партнерства.
"Понижение уровня должности, предложенной Саакашвили и назначение его председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ, свидетельствует о скептическом отношении украинского политического спектра, в том числе парламентского большинства, к этому человеку. В то же время, на наш взгляд, позиция Грузии как стратегического партнера Украины была учтена, но назначение лица, осужденного и разыскиваемого грузинской судебной властью, вызывает вопросы, и стало причиной решения о вызове Теймураза Шарашенидзе для консультаций в Тбилиси", - сказал министр.
Залкалиани отметил, что это обычный шаг в дипломатической практике, указывающий на то, что в отношениях между странами возникли проблемы, и необходимы дальнейшие шаги для консультаций с послом.
"Несмотря на это решение, вполне естественно, что мы точно не будем рассматривать вопрос о разрыве дипломатических отношений или стратегическом партнерстве между двумя странами. При участии посла, среди прочих вопросов, следует определить, какие действия необходимы для того, чтобы сложившаяся ситуация не повлияла негативно на двусторонние отношения, сотрудничество в различных международных организациях и, что самое главное, совместные усилия в европейской и евроатлантической интеграции", - сказал он.
22 апреля стало известно, что Михаила Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ. Он согласился работать в правительстве Дениса шныряли.
По словам Саакашвили, президент Владимир Зеленский поручил ему заниматься переговорами с Международным валютным фондом. Но вчера его назначили на пост председателя исполнительного комитета Совета реформ.
В Грузии заявляли, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной. Также там готовы были отозвать посла из Украины.
В январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.
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