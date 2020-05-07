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В Госдепе назвали условие проведения выборов на оккупированном Донбассе
07:58 07.05.2020 |
Условия выборов на оккупированном Донбассе должны обсуждаться только после выполнения блока по безопасности в Минских договоренностях, в частности, восстановления контроля Украины над государственной границей.
Как сообщает корреспондент "Европейская правды", об этом заявил Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, во время онлайн-дискуссии "Укрепление отношений США с Восточной Европой во время пандемии".
"Должны быть отведены силы, все войска, созданные все вопросы безопасности условия. Прежде чем мы перейдем к любым разговоров об условиях предстоящих местных выборов, также обсуждаются в Минском процессе, должны быть выполнены условия по безопасности, которые создадут основание для выполнения политических условий ... Прежде всего, должна быть договоренность о восстановлении контроля Украины над государственной границей [с Российской Федерацией]", - отметил Джордж Кент.
Он также отметил, что Россия должна выполнить обязательства, которые взяла на себя в 2014-2015 годах в Минском процессе, и напомнил, что достигнутые договоренности постоянно нарушались. В частности, Россия уже после подписания Минских договоренностей заняла новые территории с городом Дебальцево.
Представитель Госдепа отметил, что видит стремление команды президента Владимира Зеленского достичь мира на Донбассе.
"Это война России. Россия начала ее и Россия привела войска, которые продолжают убивать украинцев на украинской земле ... Россия должна выполнить обязательства, которые взяла на себя в сентябре 2014 и феврале 2015 года", - отметил Джордж Кент.
Он отметил как положительный сдвиг недавний обмен, но напомнил, что на оккупированных Донбассе и Крымском полуострове и на территории Российской Федерации все еще содержатся в заключении более сотни украинских граждан.
Джордж Кент также отметил необходимость сохранять в фокусе внимания ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму, в частности, ситуацию крымских татар.
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