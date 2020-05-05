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НАБУ открыло дело против генпрокурора Венедиктовой из-за недекларирования имущества
10:11 05.05.2020 |
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против генерального прокурора Украины Ирины Венедиктов.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает БизнесЦензор.
"Дело касается недекларирования имущества. В частности, речь идет о часах стоимостью более $10 тысяч, которых нет в декларации", - говорится в сообщении.
Ранее журналисты программы "Схемы" обнаружили, что Венедиктова и ее муж, полковник полиции Денис Колесник, в своих декларациях за прошлый не указали недвижимость, которой пользовались в столице.
Колесник пользуется автомобилем Honda CR-V, который оформлен на его 69-летнего отца. Машины также нет в его декларации.
Ирина Венедиктова с августа 2019 была депутатом от пропрезидентской партии "Слуга народа", с декабря 2019 года исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований. 17 марта на внеочередном заседании Верховная Рада назначила ее на должность генерального прокурора.
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