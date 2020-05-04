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За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 27,7% украинцев, за Порошенко 9,7%, за Бойко 8% - соцопрос КМИС
12:56 04.05.2020 |
Действующего главу государства Владимира Зеленского на президентских выборах, если бы они прошли в апреле текущего года, готовы были бы поддержать 27,7% украинцев, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 17 по 25 апреля.
Согласно данным соцопроса, если бы выборы президента Украины проходили в конце апреля, то 27,7% украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского, 9,7% - за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Петра Порошенко, 8% - за лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, 6,3% - за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко.
В то же время за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко проголосовали бы 4,1% опрошенных, за лидера партии "Гражданская позиция Анатолия Гриценко - 2,8%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 2,3%, за лидер партии "Голос" Святослава Вакарчука - 1,2%, за лидера партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула отдали бы голоса 0,5% украинцев, а за других кандидатов - всего 2,4% .
Отмечается, что 3,6% украинцев вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень, 20,1% - не определились, за кого голосовать, 2,7% - отказались отвечать на вопрос, 8,5% - сказали, что не будут голосовать на выборах.
При этом, если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился с кандидатом (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля), то за Зеленского проголосовали бы 42,6% опрошенных, Порошенко - 14,9%, Бойко - 12,2%, Тимошенко - 9,7%, Смешко - 6,4%, Гриценко - 4,3%, Ляшко - 3,5%, Вакарчука - 1,8%, Вилкула - 0,8%, других кандидатов - всего 3,7%.
Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 17 по 25 апреля. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4024 интервью.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.
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