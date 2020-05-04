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В «Слуге народа» не видят необходимости переноса местных выборов
Во фракции "Слуга народа" не рассматривают варианта переноса местных выборов в Украине. Об этом рассказал заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, народный депутат Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина.
При этом он добавил, что многие эксперты, и члены других фракций сообщали о том, что местных выборов уже не будет.
"Первый и основной вопрос - будут ли выборы? Уже многие написали, и эксперты, и представители других фракций о том, что выборов местных не будет уже и они будут перенесены. Есть ровно два основания для того, чтобы отменить выборы или отложить их, как это было в других странах", - заявил Качура.
Нардеп подчеркнул, одним из вариантов - изменить законодательство, так как дата проведения выборов четко определена в Конституции. При этом, народным депутатам придется провести два чтения изменений в основной закон и получить вывод Конституционного суда.
"Второй вариант - введение чрезвычайного положения. Вы видите, что и во время пандемии не вводилось ЧП, хотя я был лоббистом введения ЧП на короткий срок. Это бы дало возможность, контролировать все что происходит. Но была введена чрезвычайная ситуация. То есть я не рассматриваю вариантов, ни одного, ни второго варианта, чтобы местные выборы были отложены", - отметил Качура.
Он также добавил, что возможно местные выборы станут первыми, когда кандидаты не будут проводить полноценных встреч с избирателями.
"Возможно, надо готовиться к тому, что эти выборы будут первыми выборами, когда не будет таких полноценных встреч с кандидатами, в дворах, на массовых собраниях. Это в случае, если пандемия коронавируса будет еще дальше распространятся по Украине", - добавил он.
Напомним, ранее депутат ВР от фракции "Слуга народа" Александр Качура опубликовал повестку дня внеочередного заседания Рады на 22 апреля, в которой значилось рассмотрение данного проекта закона.
Однако в повестке дня внеочередного заседания 22 апреля, опубликованной на сайте парламента чуть позже, документ уже отсутствовал.
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