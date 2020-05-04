Рябошапка признался, кто пригласил его на скандальный брифинг по делу Шеремета

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что инициатива пригласить его на совместный брифинг относительно результатов расследования убийства журналиста Павла Шеремета принадлежала министру внутренних дел Арсену Авакову, а не президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом Рябошапка сообщил в интервью народному депутату от "Европейской солидарности" Алексею Гончаренко, информирует Depo.ua.

"Это была инициатива министра внутренних дел", - сказал он.





Также Рябошапка отметил, что Зеленскому следовало воздержаться от участия в том брифинге.

Кроме того, по его убеждению, полиция не собрала на тот момент достаточно доказательств.

Напомним, 30 марта расследование дела Шеремета продлили на два месяца.

7 апреля стало известно, что новый генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассчитывает на результат в деле Шеремета "через два месяца".