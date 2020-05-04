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Рябошапка признался, кто пригласил его на скандальный брифинг по делу Шеремета
08:33 04.05.2020 |
Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что инициатива пригласить его на совместный брифинг относительно результатов расследования убийства журналиста Павла Шеремета принадлежала министру внутренних дел Арсену Авакову, а не президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом Рябошапка сообщил в интервью народному депутату от "Европейской солидарности" Алексею Гончаренко, информирует Depo.ua.
"Это была инициатива министра внутренних дел", - сказал он.
Также Рябошапка отметил, что Зеленскому следовало воздержаться от участия в том брифинге.
Кроме того, по его убеждению, полиция не собрала на тот момент достаточно доказательств.
Напомним, 30 марта расследование дела Шеремета продлили на два месяца.
7 апреля стало известно, что новый генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассчитывает на результат в деле Шеремета "через два месяца".
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