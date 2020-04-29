Беглый судья Татьков смог вернуть арестованную недвижимость в Украине

Агентство по розыску и менеджменту коррупционных активов (АРМА) остановило конкурсный отбор управляющих для 93 объектов недвижимости, которые были арестованы в рамках расследования дела бывшего председателя Высшего Хозяйственного Суда Виктора Татькова.

Согласно данным Агентства, , причиной остановки отбора стала отмена ареста этих активов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Речь идет о супермаркете, квартирах, нежилых помещениях, машиноместах и гаражах в Киеве и области. Эта недвижимость была арестована решением Подольского районного суда от 9 октября 2018 года по делу судьи Татькова.

По версии правоохранителей, с 2011 года Татьков создал устойчивое иерархическое объединение, которое занималось систематическим получением взяток, незаконным обогащением, завладение государственным и другим имуществом и тому подобное. На полученные взятки участники объединения с целью легализации денег покупали элитную недвижимость в Украине и за рубежом, которую, собственно, и арестовали.

Впрочем, уже с середины 2019 года суды начали снимать аресты с этой недвижимости.

Основными причинами отмены арестов было то, что имущество принадлежит лицам, которые до сих пор имеют статус не подозреваемых по делу, а третьих лиц. Возможность ареста имущества третьего лица определена законодательством только по ходатайству прокурора. А по активам, позже переданным в АРМА, ходатайствовал следователь ГПУ.

Поэтому суды решали, что имущество арестовано необоснованно по обращению ненадлежащего субъекта. Также суды принимали во внимание, что материалы по фактам относительно арестованной недвижимости выделены в другое уголовное производство, поэтому в дальнейшем аресте этого имущества в первоначальном уголовном производстве отсутствует необходимость.

Часть арестов также сняли из-за того, что из постановления об аресте не усматривалась связь между обстоятельствами, которые расследуются в уголовном производстве и недвижимостью.

Как сообщалось, Виктор Татьков с декабря 2016 находится в розыске, скрывается в Австрии. В июне 2019 года он выиграл суд о своем увольнении с должности судьи Высшего хозяйственного суда, после чего Высший совет правосудия уволил его еще раз.

В конце 2019 года прокуратура приостановила расследование дела Татькова в связи с его розыском и выполнением действий в рамках международного сотрудничества.

Напомним, ранее журналисты обнаружили у бывшей жены беглого главы Высшего хозусда Татькова элитную недвижимость в Испании. Недвижимость в этой стране также оформлена на дочь судьи Татькова от первого брака.

С октября 2016 года Виктора Татькова, который во времена президентства Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд Украины, официально подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда.

По версии ГПУ, он фактически подчинил себе систему принятия судебных решений. Впрочем, за считанные недели до объявления подозрения судья выехал из страны: сначала - в Польшу, а затем - и в Австрию и с тех пор, по информации Департамента специальных расследований ГПУ, в Украине не появлялся.

В ходе расследования дела Подольский районный суд Киева арестовал почти три сотни объектов недвижимости в Украине, которые, по версии следствия, принадлежат окружению судьи Татькова.

При этом, по данным следствия, близкие к экс-председателю Высшего хозяйственного суда люди, несмотря на арест недвижимости в Украине, продолжают на ней зарабатывать благодаря аренде около 8 млн грн в месяц.

Из одного из судебных решений стало известно, что в марте 2018 года Татьков обратился к австрийским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище.

