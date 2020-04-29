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Суд обязал НАБУ начать дело по заявлению о недекларировании имущества генпрокурором Венедиктовой
21:29 28.04.2020 |
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть дело по сообщению о недекларировании генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой имущества.
Фото соответствующего судебного решения обнародовал активист Сергей Стерненко на своей странице в Facebook.
"Жалобу Стерненко Сергея Вячеславовича на бездействие должностного лица НАБУ касательно невнесения ведомостей об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) удовлетворить. Обязать должностное лицо НАБУ внести ведомости по заявлению Стерненко Сергея Вячеславовича от 13 апреля 2020 года в ЕРДР", - указывается в обнародованном документе.
Ранее Стерненко подал заявление о недекларировании Венедиктовой имущества. Речь шла о часах стоимостью около €10 тис., а также о членстве в общественной организации с признаками прибыльности.
"После внесения сведений в ЕРДР буду ходатайствовать также и об исследовании фактов недекларирования сведений о праве аренды/пользования квартиры Венедиктовой, о чем на днях сообщали журналисты программы "Схемы", - заявил Стерненко.
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