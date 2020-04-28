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Уволенный налоговик требует в суде отмены конкурса на главу ГНС
17:27 28.04.2020 |
В Окружной административный суд Киева поступил иск к Кабинету министров и Государственной налоговой службе об отмене отбора на должности главы ГНС и его заместителя.
Истец просит отменить решение правительства и ГНС об объявлении отбора на вакантные должности главы и заместителя главы ГНС, сообщает пресс-служба ОАСК.
Иск и заявление о его обеспечении 27 апреля подал Дмитрий Венцковский. Судьей по этому делу №640/9355/20 назначен Алексей Огурцов.
19 ноября 2019 года директор департамента Государственной фискальной службы Дмитрий Венцковский был назначен замглавы фискальной службы для завершения реорганизации ДФС. Затем он стал замглавы налоговой службы. Именно с этой должности он был уволен 24 апреля 2020-го вместе с главой ГНС Сергеем Верлановым. Уже 25 апреля был объявлен отбор кандидатов вместо них.
Среди других требований иска Венцковского - отмена условий вышеуказанной конкурсной процедуры, опубликованных 25 апреля на едином портале вакансий Национального агентства по вопросам госслужбы.
По мнению истца, отбор на должности главы Налоговой и его заместителя объявлены с нарушением действующего законодательства, а условия и форма отбора не соответствуют формальным критериям и нарушают его права и права других потенциальных участников.
Вместе с иском было подано заявление о его обеспечении, в которой истец просит суд до вступления в законную силу решения по делу запретить ГНС и Минфину совершать действия по отбору на указанные вакантные должности, а именно - проводить собеседования, вносить представление субъекту назначения и заключать контракт.
Сейчас судом решается вопрос наличия правовой оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.
Национальное агентство по вопросам госслужбы объявило отбор на вакантные должности главы ГНС и его заместителя в минувшую субботу после вечернего внеочередного заседания Кабмина в пятницу, во время которого правительство уволило руководителей ГНС Сергея Верланова и таможенной службы Максима Нефьодова.
По условиям конкурсной процедуры кандидаты на вакантные должности назначаются на контрактных условиях сроком на период действия карантина + 30 дней после его окончания.
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