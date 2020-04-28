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Регламент Рады предлагают изменить, чтобы соответствовать требованиям Соглашения об ассоциации
15:35 28.04.2020 |
Глава комитета ВР по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что парламенту придется изменить свои процедуры для соответствия требованиям "энергетического" приложения к Соглашению об ассоциации.
Об этом она заявила во время онлайн-конференции, организованной аналитическим центром DiXi Group.
Как известно, утвержденное в прошлом году обновленное приложение XXVII к Соглашению об ассоциации, регулирующее сотрудничество Украины и ЕС в сфере энергетики, предусматривает, что Украина будет согласовывать с Еврокомиссией свое новое законодательство, касающееся сферы энергетики. Эта норма вступила в силу в прошлом году и является неотъемлемой частью Соглашения, однако ее практическое применение только начинается.
По правилам, с которыми согласилось украинское правительство, под согласование подпадают все законопроекты, которые рассматривает парламент.
По мнению Иванны Климпуш-Цинцадзе, Верховная рада не сможет полноценно выполнить эту норму без изменений в регламент.
"Считаю, что на джентльменских договоренностях нам не удастся в парламенте действовать дальше. Необходимо менять регламент. И здесь нам очень важно иметь понимание со стороны монобольшинства", - заявила она.
Климпуш-Цинцадзе считает, что согласование энергетического законодательства с ЕК выгодно самой Украине: "Это не просто обязательства. Это возможности". В Еврокомиссии отмечают, что ни одно другое государство за пределами ЕС не имеет подобных положений об интеграции в европейский энергетический рынок в собственном законодательстве.
Как сообщалось, в марте Верховная Рада начала согласовывать с ЕС энергетические законопроекты по новой процедуре.
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