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Угольный закат. Как оккупанты решили под шумок коронавируса уничтожить шахты в ОРДЛО
09:33 27.04.2020 |
Верховодить "реорганизацией угольной отрасли" будет прибывший с российских просторов гражданин РФ Чурин, который имеет личный опыт по массовому закрытию шахт в Ростовской области.
На прошлой неделе российские оккупационные администрации и в Донецке, и в Луганске, наконец, официально признали наличие в квазиреспубликах смертности от коронавирусной инфекции. Так, по состоянию на утро 25 апреля "минздрав ДНР" заявлял от двух летальных случаях при 76-ти зарегистрированных пациентах с болезнью COVID-19, а "минздрав ЛНР" - всего лишь об одной смерти от коронавируса, хотя официальная статистика заражений практически такая же - 70 случаев. Впрочем, неофициально медики из оккупированной Луганщины еще в начале недели сообщали о более 200 подтвержденных больных коронавирусом на подведомственной им территории, и такие их данные уже явно прошли цензурное сито "МГБ", посему являются де-факто очень заниженными.
Но вернемся к пропагандистскому официозу. Как утверждает "главный санврач ЛНР" Докашенко, лидером по COVID-19 в ОРЛО выступает Первомайск (40 зарегистрированных случаев), где еще 17 апреля запретили передвигаться без спецпропусков даже на личных авто, а всех жителей города посадили на жесткую самоизоляцию. Далее в официальной коронавирусной статистике идут Кадиевка (бывший Стаханов), Должанск (бывший Свердловск), Алчевск, Перевальск и Брянка.
Кстати, 23 апреля именно в этих пяти оккупированных городах "чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия ЛНР" также ввела ограничение на передвижение жителей и транспорта. А именно: строгий режим самоизоляции, за исключением похода в ближайший магазин, выноса мусора и выгула собак на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, а также запрет на передвижение даже на велосипедах. А с самого утра 25 апреля оккупанты плотно закрыли на въезд и выезд сам Луганск с последующими планами отменить работу местного общественного транспорта и полностью ограничить передвижение луганчан по городу. Если же кто-то вдруг выйдет дальше 500 метров от дома без спецпропуска, того станут нещадно штрафовать, причем на огромные, как для живущих в оккупации, суммы.
Угольный закат
Параллельно под шумок эпидемии коронавируса и жесткого карантина российская оккупационная администрация в ОРЛО как раз на минувшей неделе огласила о старте так называемой "реорганизации угольной отрасли", что, по сути, является смертным приговором для абсолютного большинства тамошних шахт. Подписанный 21 апреля "главой ЛНР" Пасечником "закон" так и называется - "О ликвидации убыточных предприятий по добыче (переработке) угля", к которому, само собой, отнюдь не прилагается список шахт-кандидатов на уничтожение. Однако источники "Восточной правозащитной группы" буквально на следующий день, 22 апреля, предоставили весь список не только планируемых на ликвидацию, но и уже закрытых предприятий ОРЛО-углепрома, которые вскорости окончательно порежут на металлолом.
Итак, до конца года будет ликвидирована шахта имени 19-го партсъезда в поселке Белое, а до 1 февраля 2021 года - зоринская "Никанор-Новая", антрацитовская "Партизанская", ровеньковская шахта имени Дзержинского и шахтоуправление "Луганское" в поселке Юбилейный Луганска. Что же касается уже закрытых угледобывающих предприятий, то их перечень выглядит следующим образом, исходя из названий бывших до оккупации угольных холдингов. "Донбассантрацит" - 7 шахт ("Известия", "Краснолучская", "Краснокутская", "Миусинская", "Хрустальская", "Княгининская", "Новопавловская"). "Луганскуголь" - 5 шахт ("Вергилевская", "Фащевская", "Ломоватская", "Черкасская", "Лутугинская"). "Ровенькиантрацит" - 2 предприятия (шахтоуправление "Ровеньковское" и шахта 81 "Киевская"). "Первомайскуголь" - одна шахта "Первомайская".
Наконец, якобы продолжат работать лишь по два предприятия в Ровеньках и Должанске (соответственно, шахта имени Космонавтов, шахтоуправление "Ясеновское" и шахтоуправление "Свердловское", шахтоуправление "Червонопартизанское") и по одному - в Антраците (шахта "Комсомольская") и поселке Белореченском (шахта "Белореченская"). Плюс не идут под нож шахты "Краснодонугля", добывающие коксующийся уголь.
А верховодить всей этой "реорганизацией" будет прибывший с российских просторов гражданин РФ Чурин, который с недавних пор уже освоился в директорском кресле "филиала №2" (в это "подразделение" как раз входят отжатые у Ахметова объединения "Краснодонуголь", "Ровенькиантрацит" и "Свердловантрацит") известной южноосетинской корпорации генералов ФСБ "Внешторгсервис". Совсем недавно Чурин на родине министра обороны РФ Шойгу возглавлял угольное направление "Тувинской энергетической промышленной корпорации", до этого руководил якутским ООО "УК "Колмар" (30% у Volga Group Тимченко), а еще ранее - угольным бизнесом En+ Group Дерипаски. Но начинал данный российский топ-менеджер на руководящих должностях в ОАО "Донской уголь", получив личный опыт по массовому закрытию шахт в Ростовской области.
Сталинский припадок
Впрочем, если кто-то думает, что уничтожение углепрома будет касаться лишь оккупированных районов Луганщины, глубоко ошибается. В ОРДО оккупанты также запланировали ликвидацию всех шахт "Макеевугля" и большинства предприятий "Донецкугля" и "Торезантрацита". Но это произойдет чуть позже, возможно, под началом того же Чурина, который к тому времени поднатореет на закрытии шахт в ОРЛО. А пока главарь российской оккупационной администрации в Донецке Пушилин принялся перенимать опыт у своего луганского "коллеги" Пасечника в деле виртуального победобесия.
Речь идет о таком же пушилинском переименовании на три дня Донецка в Сталино, как это 16 апреля Пасечник провернул с аналогичным превращением Луганска в Ворошиловград. Более того, текст "указа" Пушилина от 23 апреля вышел как под копирку с "творением" Пасечника, так что рука московских писателей была видна даже, что называется, по почерку. Оказались изменены разве что нынешние и советские наименования городов Донецка и Луганска, а также фейковое название самой квазиреспублики (вместо "ЛНР" звучит, конечно же, "ДНР").
Ну и подкорректирована одна из трех дат, когда будет "популяризироваться историческое наименование "город Сталино". Как и в случае с "популяризацией исторического наименования "город Ворошиловград", Донецк будет называться Сталино 9 мая и 22 июня, а вот третьим днем унижения Донецка, вместо 14 февраля для Луганска, когда отмечается "день освобождения Ворошиловграда от немецко-фашистских захватчиков", станет 8 сентября - "день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков".
Правда, тут не обошлось без "местной инициативы" Пушилина сотоварищи - теперь рассматривается возможность "восстановления памятника Сталину в одном из мест, где они были ранее". Например, в центральном парке культуры и отдыха имени Щербакова (безусловно, Пасечнику намного проще - в Луганске Ворошилов на коне как стоял, так и стоит напротив здания горсовета). Однако, как телеграфируют приближенные к "власти ДНР" источники, "конкретного решения по месту для памятника Сталину еще не приняли" - коллаборанты по этому поводу теперь активно шерстят донецкие архивы градостроительства и архитектуры.
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