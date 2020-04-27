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Верланов считает, что его увольнение является политическим и необъективным, по заявлениям Уманского обратился в Офис генпрокурора
08:07 27.04.2020 |
Уволенный глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов считает решение Кабмина об увольнении глав налоговой и таможенной служб Украины от 24 апреля политическим и таким, что не базируется на оценке показателей эффективности его работы.
"После встречи (руководства страны - ИФ) 13-14 февраля с бизнесом в этой стране несколько изменился курс, и дискурс в финансово-экономическом блоке. Была сменена команда в Министерстве финансов, неоднократно. Я считаю, что это (увольнение - ИФ) является, прежде всего, сменой курса. Эти решения достаточно политические, под ними нет никаких оснований в плане эффективности (работы - ИФ)", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.
Верланов указал, что Госналоговая служба в 2019 году впервые за восемь лет выполнила план. По его словам, за первые шесть месяцев 2019 года было недовыполнение, но во второй половине 2019 года и за четыре месяца 2020 года был выполнен и перевыполнен план. "Выполняется впервые за четыре года план по акцизам по спирту, по ликероводочным изделиям. Я думаю, что это все не нравится нашим оппонентам", - отметил он.
Верланов заявил, что за последние два месяца в Минфине не было проведено ни одного совещания по ликвидности. "То есть, мы не понимали, куда движется государство. Второе - фактически не акцентируется внимание на реформах Государственной налоговой и таможенной служб в соответствии с нашими международными обязательствами. Мы говорим о Меморандуме с МВФ, с ЕС, - там есть целые разделы по Госналоговой службе", - подчеркнул он.
Экс-глава Госналоговой также отметил, что в озвученной информации о коррупции в налоговой и таможне недолго пробывшим в марте министром финансов, советником главы Офиса президента Игорем Уманским "нет никаких фактов".
"Это какие-то распечатки А4, которые фактически говорят, что кто-то что-то куда-то не доплачивает. Я абсолютно уверен, что мы на временной следственной комиссии парламента в следующие шесть месяцев разложим это на атомы", - сказал он.
Верланов убежден, что докажет отсутствие каких-либо схем при работе в Госналоговой его команды.
"Я бы также хотел сказать, что вчера (23 апреля - ИФ) мной было подано заявление в Офис генпрокурора по заявлениям Игоря Уманского касательно неправдивого сообщения о преступлении", - сообщил он.
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