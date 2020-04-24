У «Слуги народа» пока нет однозначной позиции по кандидатуре Саакашвили на пост вице-премьера - депутат Мошенец

Вопрос голосования за назначение экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили вице-премьером Украины по реформам зависит от результатов консультаций с парламентскими фракциями, у "Слуги народа" пока нет однозначной позиции по этому вопросу, отмечает депутат из этой фракции Елена Мошенец.

"Практически два часа наша фракция слуга народа общалась с Михаэлом Саакашвили, у нас была горячая дискуссия", - сказала Мошенец в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу днем.

Отвечая на вопрос о том, пришли ли к единому решению, депутат сказала: "Пока не известно, какими будут результаты голосования. Приблизительно 50 на 50. 50% нашей фракции поддерживает его, потому что у многих был определенный опыт сотрудничества с ним".

По ее словам, в настоящее время продолжаются консультации с другими представленными в парламенте политсилами относительно назначения Саакашвили. "В зависимости от того, получит ли он голоса в зале, этот вопрос будут вынесен или нет (на рассмотрение в сессионный зал в пятницу – ИФ)", - сказала парламентарий.