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У «Слуги народа» пока нет однозначной позиции по кандидатуре Саакашвили на пост вице-премьера - депутат Мошенец
13:57 24.04.2020 |
Вопрос голосования за назначение экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили вице-премьером Украины по реформам зависит от результатов консультаций с парламентскими фракциями, у "Слуги народа" пока нет однозначной позиции по этому вопросу, отмечает депутат из этой фракции Елена Мошенец.
"Практически два часа наша фракция слуга народа общалась с Михаэлом Саакашвили, у нас была горячая дискуссия", - сказала Мошенец в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу днем.
Отвечая на вопрос о том, пришли ли к единому решению, депутат сказала: "Пока не известно, какими будут результаты голосования. Приблизительно 50 на 50. 50% нашей фракции поддерживает его, потому что у многих был определенный опыт сотрудничества с ним".
По ее словам, в настоящее время продолжаются консультации с другими представленными в парламенте политсилами относительно назначения Саакашвили. "В зависимости от того, получит ли он голоса в зале, этот вопрос будут вынесен или нет (на рассмотрение в сессионный зал в пятницу – ИФ)", - сказала парламентарий.
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