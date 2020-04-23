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В ЕС опровергают информацию о переносе саммита Восточного партнерства
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ожидает проведения саммита Восточного партнерства в июне, опровергнув информацию о его переносе на вторую половину года.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил после видеоконференции Совета ЕС, на которой обсуждались отношения со странами Восточного партнерства.
"Июньский саммит Восточного партнерства, который, как я ожидаю, будет проведен, должен стать хорошей возможностью подтвердить поддержку региона и продвинуть вперед работу в конкретных сферах сотрудничества, устойчивого экономического роста и создания рабочих мест", - сказал Боррель.
По его словам, ЕС продолжит оказывать поддержку странам Восточного партнерства и Украине, в частности.
Ранее высокопоставленный дипломат ЕС сообщил, что саммит Восточного партнерства, который ранее был запланирован на июнь, переносится на вторую половину года.
Саммит был запланирован на 18 июня и должен был пройти в Брюсселе. Также ранее обсуждалась возможность его проведения в формате видео конференции.
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