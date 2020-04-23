Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
Финансовые новости
- |
- 23.04.20
- |
- 03:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ГБР сообщило о подозрении экс-и.о. председателя ФГИ Трубарову
23:36 22.04.2020 |
После того, как ранее НАБУ уличило трех человек в даче взятки 5 млн долларов главе Фонда госимущества Украины, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталию Трубарову в злоупотреблении служебным положением при принятии решений по использованию государственного имущества.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.
Во время следствия установлено, что чиновник использовал властные полномочия в интересах ряда коммерческих структур.
"С нарушением отечественного законодательства он принимал незаконные решения об использовании государственного имущества ГП "Государственное специализированное издательство "Высшая Школа", которое расположено в инвестиционно привлекательном месте в центре Киева", - говорится в сообщении СБУ.
Сообщается, что бывший и.о. главы фонда принимал незаконные решения в интересах заинтересованных структур, которые позволили не платить в государственный бюджет средства за фактическое использование более 1 700 квадратных метров в центре столицы.
Коммерческие структуры также обращались в Фонд государственного имущества для проведения капитальных работ, которые фактически не выполнялись для дальнейшей незаконной приватизации недвижимого имущества.
Сейчас государственное имущество находится в аварийном состоянии, ремонтные услуги не проведены, указанная в актах выполненных работ информация не соответствует действительности.
Для получения доказательной базы СБУ инициировала проведение судебно-экономические экспертизы и следственные действия, по результатам чего получено достаточно доказательств причастности бывшего и.о. председателя ФГИ к сделкам с имущественным комплексом государственного предприятия.
Следственные органы ГБР сообщили бывшему чиновнику о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.
Продолжаются следственные действия.
Как сообщали Українськi Новини, 19 сентября Верховная Рада назначила председателем ФГИ бывшего директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой акционерного общества "Укрпочта" Дмитрия Сенниченко вместо исполняющего обязанности председателя ФГИ Виталия Трубарова.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар пока падает на межбанке, но банкиры уже говорят о проблемах аграриев с кукурузой и о неплатежах бизнеса
ТОП-НОВОСТИ
|Альтернатива Шмыгалю: Как Банковая создает собственное правительство
|Почему вице-премьер Михо – это смерть реформам
|Отчет Зеленского: Как не превратить праздничную дату в грустную
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ГБР сообщило о подозрении экс-и.о. председателя ФГИ Трубарову
|Разумков созвал внеочередное заседание Верховной Рады на пятницу
|Альтернатива Шмыгалю: Как Банковая создает собственное правительство
|Почему вице-премьер Михо – это смерть реформам
|Отчет Зеленского: Как не превратить праздничную дату в грустную
|«Нормандский формат» и Украина: Почему Зеленский обречен на поражение
Это интересно
|США призвали ужесточить контроль над криптовалютами для противодействия кибератакам КНДР
|Хакеры заражают больницы вымогательским ПО с помощью учетных данных AD
|Пандемия ускорит процесс замены людей роботами на рабочих местах
|Об угрозе пандемии майнинговому бизнесу заявила еще одна компания отрасли
|Дети в шоке. У сверхпопулярного TikTok внедряется родительский контроль
|Стартовал предзаказ на новый iPhone SE
|BMW намекнула на появление кроссовера X8 M