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Разумков созвал внеочередное заседание Верховной Рады на пятницу
19:02 22.04.2020 |
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента по требованию президента Владимира Зеленского на 13:00 пятницы, 24 апреля.
Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, первым вопросом в повестке дня заседания указано разблокирование подписания принятого на минувшей неделе закона об изменениях в регламент, передает БизнесЦензор.
Кроме того, Рада планирует рассмотреть проект постановления об отмене результатов голосования за закон "О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине".
Также планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений в законодательство относительно безопасности использования ядерной энергии (№2372), об изменениях в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов (№ 2809), о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (№3205, 3205-1), о внутреннем водном транспорте (№1182-1-д).
Также на рассмотрение парламента будут вынесен законопроекты "О внесении изменений в некоторые законы (относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросы сертификации оператора системы передачи)" (№ 3364), "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования" (№2234).
Кроме того, Рада рассмотрит создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины (№3358).
Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада внесла изменения в Регламент, которые предусматривают введение сокращенной процедуры рассмотрения законопроектов, к которым подано более 500 поправок.
Спикер Дмитрий Разумков пояснил необходимость принятия закона тем, что депутаты подали более 16 тысяч поправок к так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, принятие которого является ключевым требованием МВФ.
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