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Трубаров хочет через суд восстановиться на должности руководителя Фонда госимущества
18:05 17.04.2020 |
Админсуд Киева принял к рассмотрению иск бывшего и.о. главі Фонда госимущества Виталия Трубаров о восстановлении на должности.
Об этом на пресс-конференции заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.
"Сегодня у нас Страстная пятница и "страстные" новости. Адмнсуд Киева принял к рассмотрению иск бывшего руководителя Фонда Трубаров о восстановлении на должности", - сказал Сенниченко.
"Господин Трубаров также пошел в украинский "справедливый" суд и Админсуд Киева принял во внимание его иск по возобновлению в должности. При этом он мотивировал пропуск сроков представления этого иска тем, что он якобы боялся экс-премьера Гончарука и его правительства, чтобы начать восстанавливаться.
Теперь правительства Гончарука нет и он не боится. Мы будем внимательно следить за судебным процессом", - добавил он.
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