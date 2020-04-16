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Катастрофа МАУ в Тегеране: Иран предлагает Украине меморандум о взаимопонимании
Правительство Ирана направило в Министерство иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране. Об этом сообщает Radio Farda.
Согласно меморандуму, Киев и семьи жертв авиакатастрофы должны признать, что причиной катастрофы стала "человеческая ошибка".
"В указанном документе также предусматривается, что Украина и семьи погибших не должны преследовать Иран в уголовном и судебном порядке в обмен на выплату компенсации Ираном и выдачу содержимого бортового видеорегистратора после их анализа", - говорится в сообщении.
В Министерстве иностранных дел Украины на данный момент не ответили на данный запрос.
Ранее РБК-Украина писало, что Офис генерального прокурора назначил комплексную комиссионную криминалистическую экспертизу по делу об авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Также в Офисе генпрокурора настаивают на создании международной следственной группы.
Также сообщалось, что из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране украинского "Боинга" компании МАУ откладывается.
Отметим, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Погибли 176 человек. Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера.
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