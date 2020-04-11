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Посол ЕС: «Антиколомойский закон» - лакмусовая бумажка для Украины
17:21 10.04.2020 |
Принятие Верховной Радой во втором чтении и в целом закона об урегулировании банковского сектора является жизненно важной проверкой, считает глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
"И, конечно, завершение принятия законодательства по урегулированию банковского сектора. Это лакмусовая бумажка, во многих отношениях. В сердце этого есть один вопрос. Если я не ошибаюсь, $15 млрд из денег украинских налогоплательщиков были направлены в последние годи на урегулирование банковского сектора для залатывания дыр в банковском секторе. Хочется быть уверенным, что эта ситуация не появится больше никогда, и будет принят закон об урегулировании банковского сектора. Но также кто-то может спросить, если такое количество денег налогоплательщиков было направлено в банковский сектор, не хочет ли правительство, Центральный банк требовать возвращения этих исчезнувших в банках денег, дипломатически высказываясь", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Маасикас также отметил, что от принятия этого закона зависит передача 500 млн евро для государственного бюджета Украины в соответствии с программой макрофинансовой помощи в виде займа с низкими процентами.
"И в этом плане связанный с МВФ, и даже более связанный с Украиной, украинским обществом, закон об урегулировании банковского сектора является жизненно важной проверкой", - пояснил дипломат.
Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Народные депутаты при подготовке ко второму чтению законопроекта подали более 16 тысяч поправок.
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