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Производство о незаконности назначения судей Верховного суда является попыткой установить контроль над судом - адвокаты Порошенко
23:42 08.04.2020 |
Инициированное генеральным прокурором Ириной Венедиктовой уголовное производство против пятого президента Украины Петра Порошенко касательно назначения во время его президентской каденции судей Верховного суда является попыткой дискредитировать Верховный суд как институцию и установить над ним контроль, считают адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань.
"Очевидно, что эти попытки дискредитируют Верховный суд и всех судей Верховного суда. Это безусловно является попыткой установить дополнительный контроль над Верховным судом и над судьями, как любое уголовное дело, позволяет вызывать людей на допросы, проводить следственные действия, давить различными способами. Это означает, что на фоне развития ситуации с делом "ПриватБанка", которое очень чувствительно для президента Зеленского, Офис президента получает дополнительные рычаги контроля над правосудием в Украине", - отметил Новиков в заявлении, обнародованном пресс-службой партии "Европейская Солидарность".
Новиков также выразил уверенность, что начатое производство является продолжением политических преследований, которые происходили в последние несколько месяцев.
"Это все одна и та же история. Именно это решение - это попытка завернуть в новую обертку ту абсолютно провальную ситуацию, которая развивалась накануне отставки генпрокурора Рябошапки", - напомнил Новиков.
Головань в свою очередь подчеркнул, что производство Венедиктовой является абсурдом с юридической точки зрения, а статьи, на которые она ссылается, подследствены не Государственному бюро расследований (ГБР), а исключительно Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ).
"Венедиктова откровенно незаконно передала откровенно противоправное производство своим бывшим подчиненным в ГБР, которое представляет собой специализированную организацию для осуществления незаконных уголовных производств и политических преследований. Мы уже обратились с ходатайством к генпрокурору прекратить нарушение закона и передать это производство в НАБУ, где оно должно быть закрыто немедленно", - отметил Головань.
Как сообщалось, генпрокурор Венедиктова 6 апреля внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможных неправомерных действиях президента Украины, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании указов президента от 10 ноября 2017г № 357/2017 и от 07.05 .2019 № 195/2019 "О назначении судей Верховного суда".
Как заявляется, основания для издания указов президента Украины и назначения ним судей не соответствуют нормам Конституции Украины и закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", указанным в них. К тому же судьи были назначены не в Верховный суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции Украины, а в кассационные суды, неконституционность которых была признана решением КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины. Также указывается, что сотрудники Верховного суда были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией.
Указанные действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
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