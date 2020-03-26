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Депутаты Дубинский и Палица зарегистрировали альтернативные «антиколомойскому» законопроекты про банки
14:24 25.03.2020 |
Депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, связанные с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским своей прежней работой, зарегистрировали в Верховной Раде законопроекты, альтернативные внесенному накануне правительством законопроекту, получившему неофициальное название "антиколомойского" и необходимому для открытия новой программы с МВФ.
Согласно информации на сайте Рады, оба альтернативных проекта №3260-2 и №3260-1 были зарегистрированы в среду, их полный текст пока отсутствует.
Оба указанных депутата входят в профильный для этого законопроекта комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а Дубинский является заместителем главы комитета.
Предполагалось, что Рада рассмотрит этот документ на внеочередном заседании в четверг, однако пока оно предварительно перенесено на субботу. Дата рассмотрения этого законопроекта комитетом пока также неизвестна.
Как сообщалось, для окончательного решения совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) об утверждении новой программы Киеву необходимо принять законопроект о банках. Этот документ должен устранить возникшие в ходе очистки банковской системы законодательные пробелы и снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации ПриватБанка.
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