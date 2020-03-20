Мандат мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлен еще на год, а ее бюджет увеличен

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине продолжает свою работу и принимает меры предосторожности из-за угрозы распространения коронавируса. "Осознавая угрозу, которую представляет COVID-19 для общественности, СММ принимает все необходимые меры предосторожности для минимизации рисков", - сообщили агентству ТАСС в ОБСЕ в четверг, 19 марта. Какие именно меры принимаются, агентство не уточняет.

Ранее мандат миссии был продлен еще на год, а ее бюджет увеличен на 8 процентов по сравнению с 2019 годом. Задача миссии - следить за происходящим в Украине, отчитываться о ситуации и помогать сторонам конфликта устанавливать диалог.

Мандат миссии также распространяется на аннексированный Россией Крым. Об этом 19 марта напомнил глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор. Он призвал Россию позволить СММ работать в Крыму и прекратить ограничивать действия миссии на востоке Украины.