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Мандат мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлен еще на год, а ее бюджет увеличен
09:30 20.03.2020 |
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине продолжает свою работу и принимает меры предосторожности из-за угрозы распространения коронавируса. "Осознавая угрозу, которую представляет COVID-19 для общественности, СММ принимает все необходимые меры предосторожности для минимизации рисков", - сообщили агентству ТАСС в ОБСЕ в четверг, 19 марта. Какие именно меры принимаются, агентство не уточняет.
Ранее мандат миссии был продлен еще на год, а ее бюджет увеличен на 8 процентов по сравнению с 2019 годом. Задача миссии - следить за происходящим в Украине, отчитываться о ситуации и помогать сторонам конфликта устанавливать диалог.
Мандат миссии также распространяется на аннексированный Россией Крым. Об этом 19 марта напомнил глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор. Он призвал Россию позволить СММ работать в Крыму и прекратить ограничивать действия миссии на востоке Украины.
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