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Экс-министр экономики рекомендует бизнесу перевести сотрудиков на упрощенную систему налогообложения
13:43 19.03.2020 |
Экс-министр экономики Тимофей Милованов рекомендует бизнесу перевести сотрудников на упрощенную систему налогообложения для снижения налоговой нагрузки, реструктуризировать и отсрочить долги и займы и пересмотреть условия оплаты аренды недвижимости за счет скидки или отсрочки.
Как написал он в Facabook, в условиях распространения коронавируса бизнесу следует также сократить, или отправить во временные отпуска без оплаты некритичный персонал, в то же время, гарантируя критически важным сотрудникам, что они будут защищены во время кризиса.
"Вместо сокращения, если есть такая возможность, персонал можно перевести на другие типы работы (например, разработка новых услуг и продуктов, спрос на которые появится во время кризиса или планирование и подготовка к возобновлению работы компании после кризиса) или даже временно "одолжить" другим компаниям, даже со скидкой", - написал Милованов, рекомендовав также ограничить прием на работу новых сотрудников.
По его мнению, больше всех пострадает малый и средний бизнес, у которого слабая финансовая ситуация и нестабильный и нелояльный спрос и поставщики.
При этом рыночные зарплаты для некоторых профессий вскоре снизятся, и на рынке появится много "свободных специалистов", прогнозирует экс-министр.
"В то же время любой кризис - это возможность для трансформации и развития бизнеса. Во время кризиса будут меняться пристрастия, и спрос потребителей и будут появляться новые ниши для бизнеса. Важно не пропустить такие возможности", - написал Тимофей Милованов.
При этом компании должны активизировать использование возможностей сбора и анализа информации в середине компании и на рынке, поскольку от реалистичности всей картины зависит успех антикризисных мер, добавил он.
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