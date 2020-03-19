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Еврокомиссия представила свое видение будущего «Восточного партнерства»
Еврокомиссия представила предложения, как увеличить объемы торговли и углубить экономическую интеграцию шести постсоветских стран с Евросоюзом. Свои приоритеты "Восточного партнерства" на период после 2020 года Еврокомиссия приняла в среду, 18 марта, на заседании в Брюсселе. Из-за пандемии коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, это заседание стало первым, проведенным по видеосвязи, передает корреспондент DW.
Для вступления в силу предложения Еврокомиссии еще должны утвердить государства ЕС. Программа Евросоюза "Восточное партнерство" распространяется на Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдавию и Украину.
"Мы поможем вам построить более сильную экономику и обеспечить рост, создать рабочие места, привлекая прямые иностранные инвестиции и усиливая связи в транспорте, энергетике и в вопросах экологии", - заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи. Он также пообещал помощь ЕС в преодолении последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Модернизация экономики в рамках "Восточного партнерства"
В первую очередь, Еврокомиссия хочет помочь модернизации экономик шести постсоветских стран. В частности, речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса. За десять лет существования "Восточного партнерства" ЕС предоставил финансирование 125 тысячам таких предприятий, что помогло создать или сохранить более 250 тысяч рабочих мест. Еврокомиссия обещает и далее предоставлять гарантии для кредитов, прежде всего в местной валюте, а также инвестиционные стимулы.
Кроме того, в Брюсселе обещают поддержку вступления во Всемирную торговую организацию стран, не являющихся ее членами. Среди участников "Восточного партнерства" таких две - Беларусь и Азербайджан.
Отдельную инициативу в Еврокомиссии хотят предложить для молодежи. Цель - помогать молодым людям находить работу, а также открывать свое дело.
Цифровизация и "зеленая" трансформация
Большое внимание в Брюсселе уделили и цифровизации. Речь идет о помощи в развитии высокоскоростного интернета, а также о соглашениях о сокращении или отмене платы за роуминг как между странами "Восточного партнерства", так и с ЕС.
Другой приоритет - переход к климатической нейтральности. Еврокомиссия хочет увеличить поддержку странам "Восточного партнерства" для повышения энергоэффективности зданий. Также она будет помогать развивать возобновляемую энергетику, в первую очередь, для уменьшения потребления угля.
В Еврокомиссии подчеркнули, что каждая страна вольна сама выбирать, какие источники энергии она использует, однако отметили, что дальнейшие контакты со странами-партнерами будут зависеть от ядерной безопасности. В первую очередь, это касается Беларуси, где строится АЭС в Островце, предстоящий запуск которой вызывает значительное недовольство в соседней Литве.
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