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В слушаниях дела МН17 объявили перерыв до 23 марта
19:59 10.03.2020 |
Председательствующий в процессе по делу о крушении "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН17, в небе над Донбассом судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis) объявил перерыв в заседании до 23 марта.
Как передает из зала суда корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перерыв был оглашен после того, как от защиты одного из четырех обвиняемых – Олега Пулатова и адвокатов родных жертв поступил ряд просьб.
"Мы прервемся до 10 утра 23 марта", - сказал Стэйнхаус.
В частности, защита попросила время для того, чтобы быть готовой к полноценному участию в процессе, начиная со второй сессии, которая запланирована на 8 июня. Учитывая, что нидерландские адвокаты только в январе заявили о своем участии в судебном процессе, у них было достаточно ограниченное количество времени, чтобы ознакомиться с делом и полноценно представлять интересы своего подзащитного.
Равно как они не смогли ответить на предложение прокурора о возможном свидетельствовании Пулатова в суде.
В свою очередь адвокаты родных высказали жалобу на то, что у них не было полноценной возможности принимать участие в первом судебном заседании, в связи с чем они не заявили позицию своих клиентов. Кроме того, они заявили о необходимости получить полный доступ к материалам дела.
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