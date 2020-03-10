Скоро оккупантов поможет бить уникальный дрон-камикадзе «Тихий гром»

Кроме того: испытаны РЛС «Барсук-А», «Лис-2М» и комплекс для борьбы с БПЛА «Полонез», а Киевский бронетанковый завод завершил передачу ВСУ улучшенных танков Т-72.

4 марта состоялся очередной этап испытаний барражирующего боеприпаса "Тихий гром", во время которого отработали второй запуск с помощью мультикоптера. В ходе этого этапа испытаний состоялся подъем в воздух, отделение на определенной высоте боеприпаса от мультикоптера, начало полета по заданному маршруту, автосопровождение цели, имитация пикирования на цель, возвращение на стартовую площадку и посадка с помощью парашюта.

Как сообщает сайт "Депо", "Гром" (экспортное название Silent Thunder) - это новый украинский ударный беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для поражения цели методом самоуничтожения. Он также может быть классифицирован как "самолет-снаряд", "барражирующий боеприпас" (loitering munition), или "дрон-камикадзе". Разработкой "Грома" занимается НПП "Атлон Авиа", которое разработало и с 2014 г. поставляет для Вооруженных сил Украины разведывательный беспилотник "Фурия".

Тактико-техническое задание на создание барражирующего боеприпаса появилось в связи с необходимостью иметь на вооружении ВСУ средство доразведки и поражения целей на большой глубине в закрытых позициях с минимальным ущербом для мирного населения и окружающих объектов гражданской инфраструктуры.





Боеприпас находится в двух главных фазах полета: горизонтальный полет при приближении к району цели и пикирование после наведения на цель. Поражение цели происходит почти вертикально сверху. Для повышения управляемости в фазе пикирования аппарат выполнен по схеме биплана с двумя наборами X-образных плоскостей, которые установлены на фюзеляже.

Комплекс разрабатывается с минимальной привязкой к системам навигации GPS/GLONASS, которые могут глушиться в зоне боевых действий средствами радиоэлектронной борьбы. Он укладывается в три тактических рюкзака весом до 15 кг, что дает возможность расчету перемещаться на необходимые позиции. При этом время развертывания комплекса составляет не более 15-20 минут.

Полет "Грома" происходит в беззвучном режиме, что затрудняет выявление его со стороны врага. Он имеет уникальный способ запуска с помощью вспомогательного мультикоптера, который после поднятия барражирующего боеприпаса на высоту и отсоединения продолжает полет и выполняет роль ретранслятора сигнала.

"Укрспецтехника" испытывает свои РЛС в условиях, приближенных к боевым

"Холдинговая компания "Укрспецтехника" обнародовала несколько новых видео с тестами некоторых своих систем, сообщает Defense Express. В частности, на одном из военных полигонов Вооруженных сил Украины прошли испытания радиолокационной станции разведки наземных целей ближней зоны "БАРСУК-А" и станции разведки наземных и надводных целей миллиметрового диапазона "Лис-2М".

Подобные системы обеспечивают автоматическое обнаружение людей, наземных и надводных транспортных средств в любых погодных условиях при отсутствии оптической видимости. Выявление и идентификация целей происходят в автоматическом режиме, при этом на мониторе портативного компьютера высвечиваются отметки от целей, данные о которых автоматически заносятся в формуляр с указанием номера, дальности, азимута, скорости и признаки цели с привязкой к карте местности. Отмечается, что возможности малогабаритных украинских РЛС производства "ХК "Укрспецтехника" изучались представителями ВСУ в условиях, приближенных к боевым.





Также продолжаются работы с новым многофункциональным мобильным комплексом борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Полонез". Эта отечественная система способна решать комплексные задачи по выявлению беспилотников и их идентификации, постановку помех каналов управления, телеметрии и навигации.

Также "Полонез" может передавать информацию о выявленных БПЛА через командный центр другим службам, в частности для использования против цели соответствующих средств огневого поражения. "Полонез" использует новейшую технологию Aeroscope (разработка DJI), представителем которой в Украине является компания DroneUA. Небольшие размеры системы в сочетании с широким кругом решаемых задач считаются основным преимуществом этого комплекса перед другими подобными изделиями.

"Киевский бронетанковый" завершил передачу ВСУ улучшенных танков Т-72

Киевский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины последнюю партию из 6 танков Т-72, ​​на которых были проведены доработки с целью улучшения их боевых и технических характеристик. Этим "КБТЗ" завершил поставку танков по государственному контракту с Министерством обороны Украины.

По словам и.о. директора предприятия Владимира Синявского, эти танки Т-72 являются "результатом переосмысления опыта современной войны на Востоке Украины". В частности, улучшение характеристик дало возможность увеличить защищенность, мобильность, огневые возможности и управления машиной. Специалисты завода доработали оптику и стабилизационную систему пушки, улучшили общие ходовые характеристики. Одной из главных особенностей Т-72 является возможность ведения огня высокоточными управляемыми ракетами "Комбат". Кроме того, боевой танк Т-72 имеет уровень защиты нового поколения, который обеспечивают современные элементы динамической защиты.

Особое внимание при разработке Т-72 было уделено прицельному комплексу и средствам наблюдения. Танк получил приборы ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения и ночной прицел для ведения огня управляемыми ракетами. Также в Т-72 установлен комплект с цифровой радиостанции и спутниковой навигационной аппаратуры, позволяющей поддерживать связь с пехотными подразделениями, что имеет огромное значение для взаимодействия на поле боя.

Первые 25 единиц отремонтированных танков Т-72 с улучшенными тактико-техническими характеристиками были переданы украинской армии двумя партиями в январе 2020 г.

Компания Trimen представила прицел FILIN-150U

"Тримен Украина" представила устройство для поиска, обнаружения, распознавания объектов и прицеливания FILIN-150U для широкого спектра бронетранспортеров и боевых машин. Об этом сообщается на "Фейсбук"-странице предприятия.

Прицел FILIN-150U имеет тепловизионный канал, цветной дневной телевизионный канал с высоким разрешением, а также лазерный дальномер. Прибор позволяет не только идентифицировать и распознать цель, но и определить расстояние до нее, что повышает точность поражения. Благодаря высокой совместимости системы и простоте эксплуатации, устройство отлично работает в условиях дыма, тумана и гарантирует возможность обнаружения объектов. Прицел FILIN-150U предназначен для установки на легкие и тяжелые бронированные машины.

Его характеристики: дальность обнаружения объектов (танков) 2,3 х 2,3 м - не менее 8000 м; дальность распознавания - не менее 5000 м, дальность идентификации объектов - не менее 2000 м, помехоустойчивость к освещению ИК-осветитель и других источников интенсивного света; время непрерывной работы - 24 часа, вес 10 кг.

Запорожская студентка изобрела прибор для реабилитации после инсульта

Студентка Запорожского национального университета Анастасия Лоцман изобрела устройство, которое будет помогать людям, перенесшим инсульт, восстановить физическую активность, речь или артикуляцию. Стоимость изобретения является достаточно низкой и составляет почти 100 гривен. Сейчас он проходит патентование.

Как сообщает сайт Минобразования, работа с прибором предусматривает физические упражнения с паралитической рукой или ногой. В общем, спектр его действия распространяется на зрительную, слуховую и тактильную системы, активируя новые нейронные связи.

Презентация прибора состоялась во время Всеукраинского конкурса изобретательских и рационализаторских проектов эколого-натуралистического направления, где запорожская студентка заняла первое место в категории "Медицина и здравоохранение". В целом там соревновались почти 300 участников - школьники и студенты вузов.