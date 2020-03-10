Скоро оккупантов поможет бить уникальный дрон-камикадзе «Тихий гром»

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Скоро оккупантов поможет бить уникальный дрон-камикадзе «Тихий гром»

09:55 10.03.2020 |

Политика

Кроме того: испытаны РЛС «Барсук-А», «Лис-2М» и комплекс для борьбы с БПЛА «Полонез», а Киевский бронетанковый завод завершил передачу ВСУ улучшенных танков Т-72.

4 марта состоялся очередной этап испытаний барражирующего боеприпаса "Тихий гром", во время которого отработали второй запуск с помощью мультикоптера. В ходе этого этапа испытаний состоялся подъем в воздух, отделение на определенной высоте боеприпаса от мультикоптера, начало полета по заданному маршруту, автосопровождение цели, имитация пикирования на цель, возвращение на стартовую площадку и посадка с помощью парашюта.

Как сообщает сайт "Депо", "Гром" (экспортное название Silent Thunder) - это новый украинский ударный беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для поражения цели методом самоуничтожения. Он также может быть классифицирован как "самолет-снаряд", "барражирующий боеприпас" (loitering munition), или "дрон-камикадзе". Разработкой "Грома" занимается НПП "Атлон Авиа", которое разработало и с 2014 г. поставляет для Вооруженных сил Украины разведывательный беспилотник "Фурия".

Тактико-техническое задание на создание барражирующего боеприпаса появилось в связи с необходимостью иметь на вооружении ВСУ средство доразведки и поражения целей на большой глубине в закрытых позициях с минимальным ущербом для мирного населения и окружающих объектов гражданской инфраструктуры.


Боеприпас находится в двух главных фазах полета: горизонтальный полет при приближении к району цели и пикирование после наведения на цель. Поражение цели происходит почти вертикально сверху. Для повышения управляемости в фазе пикирования аппарат выполнен по схеме биплана с двумя наборами X-образных плоскостей, которые установлены на фюзеляже.

Комплекс разрабатывается с минимальной привязкой к системам навигации GPS/GLONASS, которые могут глушиться в зоне боевых действий средствами радиоэлектронной борьбы. Он укладывается в три тактических рюкзака весом до 15 кг, что дает возможность расчету перемещаться на необходимые позиции. При этом время развертывания комплекса составляет не более 15-20 минут.

Полет "Грома" происходит в беззвучном режиме, что затрудняет выявление его со стороны врага. Он имеет уникальный способ запуска с помощью вспомогательного мультикоптера, который после поднятия барражирующего боеприпаса на высоту и отсоединения продолжает полет и выполняет роль ретранслятора сигнала.

"Укрспецтехника" испытывает свои РЛС в условиях, приближенных к боевым

Скоро оккупантов поможет бить уникальный дрон-камикадзе «Тихий гром»

 

"Холдинговая компания "Укрспецтехника" обнародовала несколько новых видео с тестами некоторых своих систем, сообщает Defense Express. В частности, на одном из военных полигонов Вооруженных сил Украины прошли испытания радиолокационной станции разведки наземных целей ближней зоны "БАРСУК-А" и станции разведки наземных и надводных целей миллиметрового диапазона "Лис-2М".

Подобные системы обеспечивают автоматическое обнаружение людей, наземных и надводных транспортных средств в любых погодных условиях при отсутствии оптической видимости. Выявление и идентификация целей происходят в автоматическом режиме, при этом на мониторе портативного компьютера высвечиваются отметки от целей, данные о которых автоматически заносятся в формуляр с указанием номера, дальности, азимута, скорости и признаки цели с привязкой к карте местности. Отмечается, что возможности малогабаритных украинских РЛС производства "ХК "Укрспецтехника" изучались представителями ВСУ в условиях, приближенных к боевым.


Также продолжаются работы с новым многофункциональным мобильным комплексом борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Полонез". Эта отечественная система способна решать комплексные задачи по выявлению беспилотников и их идентификации, постановку помех каналов управления, телеметрии и навигации.

Также "Полонез" может передавать информацию о выявленных БПЛА через командный центр другим службам, в частности для использования против цели соответствующих средств огневого поражения. "Полонез" использует новейшую технологию Aeroscope (разработка DJI), представителем которой в Украине является компания DroneUA. Небольшие размеры системы в сочетании с широким кругом решаемых задач считаются основным преимуществом этого комплекса перед другими подобными изделиями.

"Киевский бронетанковый" завершил передачу ВСУ улучшенных танков Т-72

 

Киевский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины последнюю партию из 6 танков Т-72, ​​на которых были проведены доработки с целью улучшения их боевых и технических характеристик. Этим "КБТЗ" завершил поставку танков по государственному контракту с Министерством обороны Украины.

По словам и.о. директора предприятия Владимира Синявского, эти танки Т-72 являются "результатом переосмысления опыта современной войны на Востоке Украины". В частности, улучшение характеристик дало возможность увеличить защищенность, мобильность, огневые возможности и управления машиной. Специалисты завода доработали оптику и стабилизационную систему пушки, улучшили общие ходовые характеристики. Одной из главных особенностей Т-72 является возможность ведения огня высокоточными управляемыми ракетами "Комбат". Кроме того, боевой танк Т-72 имеет уровень защиты нового поколения, который обеспечивают современные элементы динамической защиты.

Особое внимание при разработке Т-72 было уделено прицельному комплексу и средствам наблюдения. Танк получил приборы ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения и ночной прицел для ведения огня управляемыми ракетами. Также в Т-72 установлен комплект с цифровой радиостанции и спутниковой навигационной аппаратуры, позволяющей поддерживать связь с пехотными подразделениями, что имеет огромное значение для взаимодействия на поле боя.

Первые 25 единиц отремонтированных танков Т-72 с улучшенными тактико-техническими характеристиками были переданы украинской армии двумя партиями в январе 2020 г.

Компания Trimen представила прицел FILIN-150U

"Тримен Украина" представила устройство для поиска, обнаружения, распознавания объектов и прицеливания FILIN-150U для широкого спектра бронетранспортеров и боевых машин. Об этом сообщается на "Фейсбук"-странице предприятия.

Скоро оккупантов поможет бить уникальный дрон-камикадзе «Тихий гром»

 

Прицел FILIN-150U имеет тепловизионный канал, цветной дневной телевизионный канал с высоким разрешением, а также лазерный дальномер. Прибор позволяет не только идентифицировать и распознать цель, но и определить расстояние до нее, что повышает точность поражения. Благодаря высокой совместимости системы и простоте эксплуатации, устройство отлично работает в условиях дыма, тумана и гарантирует возможность обнаружения объектов. Прицел FILIN-150U предназначен для установки на легкие и тяжелые бронированные машины.

Его характеристики: дальность обнаружения объектов (танков) 2,3 х 2,3 м - не менее 8000 м; дальность распознавания - не менее 5000 м, дальность идентификации объектов - не менее 2000 м, помехоустойчивость к освещению ИК-осветитель и других источников интенсивного света; время непрерывной работы - 24 часа, вес 10 кг.

Запорожская студентка изобрела прибор для реабилитации после инсульта

 

Студентка Запорожского национального университета Анастасия Лоцман изобрела устройство, которое будет помогать людям, перенесшим инсульт, восстановить физическую активность, речь или артикуляцию. Стоимость изобретения является достаточно низкой и составляет почти 100 гривен. Сейчас он проходит патентование.

Как сообщает сайт Минобразования, работа с прибором предусматривает физические упражнения с паралитической рукой или ногой. В общем, спектр его действия распространяется на зрительную, слуховую и тактильную системы, активируя новые нейронные связи.

Презентация прибора состоялась во время Всеукраинского конкурса изобретательских и рационализаторских проектов эколого-натуралистического направления, где запорожская студентка заняла первое место в категории "Медицина и здравоохранение". В целом там соревновались почти 300 участников - школьники и студенты вузов.
 

ПО РУБРИКАМ

09:21 Аналитики спрогнозировали скачок курса доллара в Украине до конца недели

09:17 НБУ в марте перешёл к продаже валюты на межбанке

08:31 Курс доллара к иене растет на 2,5% после падения из-за ухода рынков от риска

08:27 Биржи Азии умеренно растут 10 марта после падения на 3-7% в понедельник

08:21 Нефть упала до 30$. Как нам избежать финансовой паники

07:52 Индексы США закрылись падением на 6,3-6,9% на фоне общемирового обрушения бирж

06.03 В НБУ утверждают, что не согласовали покупку Проминвестбанка

06.03 Объемы мошенничества с платежными картами сократились в 2 раза

06.03 Минфин отказался от аукциона по размещению ОВГЗ 10 марта

06.03 Рынок офисов Киева в 2019г пополнился на 100 тыс. кв. м, в 2020г прогнозируется выход рекордных 250 тыс. кв. м

06.03 Цены на строймонтажработы в Украине в январе возросли на 1,5% - Госстат

06.03 Нацбанк из-за новых угроз продлил на год статус валютных ОВГЗ как безрисковых

06.03 Иена растет к большинству основных валют 6 марта, достигла максимума к доллару США за полгода

06.03 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков на 05.03.20

06.03 Справочный курс гривны 6 марта понизил на 12,5 коп до уровня 24,8755 грн/$1

• дальше…

09:41 США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на $125 млн

08:50 Следователь ООН по Сирии: Москва должна ответить на обвинения в военных преступлениях

08:43 В Нидерландах рассказали, как вручили всем боевикам сообщение на суд по MH17

08:37 Время суда над Россией. Что показал первый день процесса по делу МН-17

08:12 Путиин совершил очередную историческую ошибку, спровоцировав ценовую войну на фоне нарастающего кризиса в экономике

08:02 Саудовская Аравия объявила России ценовую войну и обвалила нефтяные фьючерсы

06.03 Мировая экономика потеряла еще $9 триллионов из-за коронавируса

05.03 Путин и Эрдоган договорились о новом перемирии в Сирии

05.03 Турция обещает направить еще больше мигрантов в ЕС

05.03 В Южной Корее полностью легализуют торговлю криптовалютами

05.03 Верховный суд Индии отменил запрет на криптовалюты

05.03 США заблокировали выбор кандидата от Китая на пост главы агентства по интеллектуальной собственности

05.03 Экономика США продолжает расти сдержанно-умеренными темпами - Beige Book

05.03 МВФ снизит прогноз роста мировой экономики в 2020 году из-за коронавируса

05.03 Почему Беларусь так долго не может вступить в ВТО?

• дальше…

06.03 Водителей ждут «письма счастья»: в Украине снова заработают автоматические фиксаторы скорости

06.03 В этом году планируют завершить строительство первой бетонной дороги в Украине

05.03 На первой станции киевского метро запустили 4G

04.03 Украина остается «частично свободной» страной в рейтинге Freedom House

04.03 Средняя цены на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2020 года составила 27 977 грн

04.03 В феврале средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 35610 грн

04.03 Кабмин хочет продать целый квартал в центре Киева - Дубилет

03.03 В Киеве начали выпускать студенческий е-билет

03.03 Украина будет выдавать «золотые визы» за инвестиции от $100 тысяч

27.02 В приложении Kyiv Smart City появилась услуга возвращения эвакуированного авто

25.02 Внедрение электронного билета в Киеве обошлось в 500 миллионов, – КГГА

19.02 Украина вводит безвиз с еще одной карибской страной

17.02 В Киеве с апреля заработают единый е-билет для метро и наземного общественного транспорта и туристические проездные

14.02 В Украине запустили электронный сервис, который платит кэшбек за безопасное вождение

13.02 Земля для московской церкви и «дерибан» Труханова острова: Как депутаты долго собирались, чтобы сбежать из Киевсовета

• дальше…

09:55 Скоро оккупантов поможет бить уникальный дрон-камикадзе «Тихий гром»

09:41 США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на $125 млн

08:58 Последствия умиротворения. Почему ВСУ полностью потеряли инициативу на Донбассе

08:37 Время суда над Россией. Что показал первый день процесса по делу МН-17

06.03 Зеленский дал Путину время до декабря, Если не будет прорыва, «нормандка» закончится

06.03 Нефедов: если не будет «химии» с новым Кабмином, готов уйти

06.03 В тени величайшего лидера. Какую свинью может подложить Зеленскому Шмыгаль

06.03 ЕС снял санкции с Азарова и Ставицкого

06.03 Таможня ответила Зеленскому на «лайки в Facebook»

06.03 Рябошапку убрали: Какой российский сценарий для Зеленского готовят олигархи

06.03 Виагра для рейтинга. Когда Зеленский отправит в отставку Кабмин Шмыгаля

06.03 Возможно кто-то убедил президента, что Украине не нужен МВФ, - мнение

06.03 Шмыгаль: Неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе

06.03 Шмыгаль о подаче воды в Крым: Правительство не имеет технической возможности снабжать водой полуостров до его возвращения в состав Украины

05.03 Реакция на новый Кабмин: Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды

• дальше…

06.03 Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным

06.03 Новая Skoda Octavia RS перестала быть секретом

06.03 Dacia показала первый электрический кроссовер

06.03 HP отклонила новое предложение Xerox о поглощении

06.03 Новый логотип BMW не появится на автомобилях

05.03 Коллекционный Aston Martin без лобового стекла оценили почти в миллион долларов

05.03 Samsung первой в мире показала телевизоры с поддержкой Wi-Fi 6

05.03 Новый Fiat 500 перешел на электротягу и сохранил ретро-дизайн

05.03 В Украине раскупили электромобили Porsche еще до презентации

04.03 Родстер Bacalar стал самой редкой и дорогой моделью Bentley

04.03 Hyundai представил «пророческий» электрический концепт без руля

04.03 Компания BMW поменяла логотип

04.03 Google отменила свое крупнейшее мероприятие, на котором должны были представить Android 11

04.03 Xiaomi отменила мартовские презентации не только в Китае, новинки будут показывать только онлайн

03.03 Black Shark 3 Pro отличается от Black Shark 3 гораздо сильнее, чем ожидалось

• дальше…

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно