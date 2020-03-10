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США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на $125 млн
Членам Конгресса США неофициально сообщили о планах Пентагона предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере 125 миллионов долларов, в том числе боевые патрульные катера.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
Председатели и высокопоставленные члены соответствующих комитетов конгресса смогут рассмотреть пакет помощи до официального уведомления Конгресса.
Это первая половина из 250 миллионов долларов помощи Украине в области безопасности, которые были выделены Конгрессом.
Новый пакет помощи включает в себя протиартилерійські радары и боевые патрульные катера Mark VI, последние из которых рассматривается как особенно важны с учетом напряженности Украины с Россией в черном и Азовском морях.
"Согласно нашей политике Министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или запланированные пакеты помощи в области безопасности, пока они находятся на рассмотрении Конгресса", - сказала представитель Пентагона, подполковник Карла Глисон.
Инициатива по безопасности Украины была выдвинута в центр внимания после того, как администрация Трампа заморозили военную помощь Украине в качестве элемента давления на Киев с целью преследования политического оппонента американского президента.
Попытки Трампа надавить на Украину, чтобы расследовать дело Хантера Байдена и Джо Байдена, его потенциального политического соперника, были в центре процесса импичмента.
Беспартийная наблюдательный совет Конгресса, управление правительственной отчетности, провела аудит, в ходе которого было установлено, что администрация Трампа нарушила закон, когда в прошлом году отказала США в помощи Украине в области безопасности.
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