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Шмыгаль: Неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе
08:30 06.03.2020 |
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе.
"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе... Мы не перекроем воду для украинцев... Мы не можем не давать воду украинцам", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.
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