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Шмыгаль о подаче воды в Крым: Правительство не имеет технической возможности снабжать водой полуостров до его возвращения в состав Украины
08:26 06.03.2020 |
Правительство не имеет технической возможности подавать воду украинцам в Крым до возвращения полуострова в состав Украины, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - написал Шмыгаль на своей странице в Фейсбуке в ночь на пятницу.
Он отметил, что правительство стремится помочь украинцам, которые живут на территории временно аннексированного Крыма.
"Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них", - подчеркнул он.
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