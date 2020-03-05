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Украина и США согласовали новый проект в сфере киберзащиты критической инфраструктуры стоимостью $38 млн
08:08 05.03.2020 |
Украина и США согласовали новый проект в сфере киберзащиты критической инфраструктуры, сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок.
"Вдохновляющая встреча с делегацией Госдепартамента США по итогам 3-го раунда киберконсультаций. Согласовали комплекс дальнейших шагов для укрепления общей кибербезопасности, в частности новый проект по киберзащите критической инфраструктуры Украины ориентировочной стоимостью $38 млн", - написал он на своей странице в Twitter.
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