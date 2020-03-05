Министр Кабинета Министров Олег Немчинов: Карьера, скандалы и цитаты

Сегодня, 4 марта, Верховная Рада будет заниматься переформатированием правительства. По предварительным данным, министром Кабмина станет Олег Немчинов.

Будущий министр Кабинета министров Олег Немчинов заменит на должности Дмитрия Дубилета.

Немчинов родился во Львове в 1977 г. в семье служащих. Внук героя Советского Союза Ивана Немчинова. Его дед командовал артиллерийским дивизионом на Букринском плацдарме во время боев за Киев.

Образование

Окончил Львовский нацуниверситет им. Франко по специальности "география". В 2011 г. получил квалификацию бакалавра по правоведению. Кандидат наук по государственному управлению.

Карьера

С 1999 г. он работал во Львовском городском совете, а с 2000 г. совмещал эту работу с преподаванием во львовском ПТУ.

Во времена президентства Виктора Ющенко был депутатом Львовского областного совета от союзной правящей партии "НУНС" Украинской народной партии.

В 2014-2017 гг. - офицер Государственной пограничной службы Украины, участник АТО. В это время он руководил военно-гражданской администрацией сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Волновахского района Донецкой области .

С 11 апреля 2017 г. - государственный секретарь Министерства молодежи и спорта Украины. Назначен по результатам открытого конкурса Распоряжением Кабинета Министров Украины.

В декабре 2019 г. выведен из штата в связи со слиянием этого ведомства с Минкультом.

Согласно декларации Олег Немчинов владеет квартирой во Львове на 51 м2 и двумя квартирами в Киеве общей площадью 62,5 м2.

В собственности Немчинова также автомобиль Ravon R4 2017 года выпуска, в общей собственности - автомобиль ЗАЗ 1979 г.

Заработная плата, полученная в Министерстве, составила чуть более 1 млн грн.

Связи

Во времена президентства Виктора Ющенко Немчинов работал помощником нардепа Александра Гудымы и главы УНП Юрия Костенко, входивших в парламентскую фракцию НУНС. Во время второго правительства Тимошенко, при губернаторе Николае Кмите работал начальником главного управления промышленности и развития инфраструктуры Львовской ОГА.

По информации СМИ, Немчинов поддерживает дружеские отношения с премьер-министром Дмитрием Шмыгалем.

Жену Немчинова зовут Оксана Стецюк. Она доцент, кандидат географических наук. Преподает во Львовском национальном университете. В августе 2018 г. у Олега Немчинова родился сын.

Цитаты

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О спорте, который вне политики: "Я так лично не считаю. Мы же говорим о моей личной позиции. Спорт не может быть вне политики".

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