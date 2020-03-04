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Шмыгаль, Чернышов и Емец подали электронные декларации как кандидаты на должность министров в новом правительстве
15:29 04.03.2020 |
Денис Шмыгаль, Алексей Чернышов и Илья Емец подали электронные декларации об имуществе и доходах за 2019 год как кандидаты на должности министров в новом правительстве Украины.
В частности, Шмыгаль подал декларацию как кандидат на должность премьер-министра Украины, Чернышов - министра развития громад и территорий, а Емец - министра здравоохранения.
Ранее Михаил Федоров также подал электронную декларацию как кандидат на должность вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины, Марина Лазебная - министра социальной политики, Олег Немчинов - министра Кабинета министров, Денис Малюська - министра юстиции и Таран - министра обороны.
Шмыгаль является вице-премьер-министром - министром развития громад и территорий, Чернышов.
Алексей Чернышов в настоящее время возглавляет Киевскую областную государственную администрацию.
Илья Емец - директор Центра детской кардиологии и кардиохирургии.
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