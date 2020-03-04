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Украина остается «частично свободной» страной в рейтинге Freedom House
Согласно отчету Freedom in the world 2020 (Свобода в мире в 2020 году) международной правозащитной организации Freedom House, Украина остается "частично свободной" страной в рейтинге глобальных свобод.
"Украина провела ряд позитивных реформ после свержения президента Виктора Януковича в 2014 году в результате протестов. Однако коррупция остается хронической, и инициативы по борьбе с ней реализуются лишь частично. Нападения на журналистов, активистов гражданского общества и представителей групп меньшинств являются частыми, а действия полиция зачастую неадекватны", - констатируется в отчете на сайте Freedom House.
В организации также напомнили, что Россия оккупирует автономный украинский регион Крым, а военные РФ "поддерживают вооруженных сепаратистов в восточной части Донбасса".
В отчете подчеркнули, что международные наблюдатели сочли президентские выборы 2019 года в Украине "конкурентными и заслуживающими доверия", хотя голосование не смогло состояться в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Парламентские выборы также назвали "в целом конкурентными и заслуживающими доверия, несмотря на некоторые проблемы". "Голосование снова не было возможным в Крыму и удерживаемых сепаратистами частях Донбасса. Следовательно, выборы заполнили только 424 из 450 мест. Кроме того, около 1 млн украинских граждан не могут голосовать, потому что у них нет зарегистрированного адреса", сообщается в отчете.
Что касается свободы СМИ, эксперты Freedom House подчеркнули, что "бизнес-магнаты владеют многими каналами и влияют на них, используя их как инструменты для продвижения свих программ".
"Президент Зеленский получил значительную поддержку от медиа, контролируемых банковским магнатом Игорем Коломойским. Другие партии также получают благоприятное освещение от "дружественных" медиа", - отмечено в отчете.
Freedom House также обращает внимание на то, что время от времени президент Украины Владимир Зеленский отказывался отвечать на вопросы репортеров, а его сотрудники иногда отказывали журналистам в доступе в помещения, куда им разрешено входить по закону.
Кроме того, Украина давно страдала от коррумпированных и политизированных судов, однако "недавние инициативы по реформированию, направленные на решение этой проблемы, остановились или не оправдали ожиданий".
"Хотя гарантии надлежащей процедуры существуют, на практике лица, обладающие финансовыми ресурсами и политическим влиянием, могут избежать преследования за противоправные действия", - считают в Freedom House.
Кроме того, подчеркивается, что правительство Украины добилось незначительного прогресса в выполнении внутренних и международных требований расследовать и преследовать в судебном порядке преступления, совершенные в последние месяцы администрации президента Украины Януковича в конце 2013-начале 2014 годов, в том числе расстрел протестующих.
Как сообщалось, в отчете за 2019 год Украина также была признана "частично свободной" страной.
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