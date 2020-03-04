В 2019 году Украина выполнила лишь 37% задач по Соглашению об ассоциации

Парламент, правительство и другие органы исполнительной власти в прошлом году выполнили только 37% от запланированных задач по Соглашению об ассоциации с ЕС - это самый низкий показатель за последние годы.

Об этом свидетельствует правительственный отчет о выполнении Соглашения, который есть в распоряжении "Европейской правды".

Самый высокий уровень выполнения заданий показало правительство - 53% от мероприятий, предусмотренных планом. Верховная рада выполнила всего 12% задач, другие органы государственной власти - 21%.

"В течение 2019 года было выполнено 100% задач в сферах "Политический диалог, национальная безопасность и оборона", "Образование, обучение, молодежь", "Финансовое сотрудничество и борьба с мошенничеством", а также "Социальная политика и трудовые отношения", - сказано в отчете.

Наихудший прогресс Украина показала в сферах "Статистика и обмен информацией", "Управление государственными финансами" и "Защита прав потребителей".

По состоянию на 1 января 2020 года общий прогресс выполнения Соглашения за 2014-2024 годы составил 43%.

"Наибольший прогресс за все время имплементации Соглашения об ассоциации достигнут в сферах "Политический диалог, национальная безопасность и оборона" - 86%, "Юстиция, свобода, безопасность, права человека" - 82%, "Государственные закупки" - 80%, "Технические барьеры в торговле" - 79%, "Предпринимательство" - 76%", - говорится в отчете.

Украина значительно отстает от графика выполнения своих обязательств по соглашению в таких сферах, как "Транспорт, транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги" (19%), "Финансовый сектор" (22%), "Энергетика" (29%).

Отметим, в 2018 году Украина выполнила 52% плановых задач по Соглашению об ассоциации, в 2017 году - 41%. При этом в эти годы органы власти также довыполняли "долги" предыдущих лет.