Финансовые новости
- |
- 03.03.20
- |
- 11:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой
17:25 02.03.2020 |
Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о возможном декларировании недостоверной информации экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.
"Дело в отношении Гонтаревой закрыли", - сказал он.
По его словам, дело закрыто в связи с отсутствием в действиях Гонтаревой состава уголовного правонарушения. Дело было закрыто 27 февраля.
Как сообщали Українські Новини, НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации экс-главой НБУ Гонтаревой.
Тем временем, Гонтарева не получала от НАПК информации о нарушениях в е-декларации за 2016.
Ранее в НАПК сообщили, что выявили нарушения в электронной декларации Валерии Гонтаревой за 2016 год.
Напомним, 18 января 2018 года президент Петр Порошенко внес в Раду представление об увольнении главы НБУ Валерии Гонтаревой и назначении вместо нее Якова Смолия.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Принуждение к разведению. Как оккупанты заставляют Зеленского отвести войска от Счастья и Широкино
ТОП-НОВОСТИ
|Замена Рябошапки: Отдаст ли Зеленский Генпрокуратуру Баканову
|Антимонопольный комитет открыл дело против Нафтогаза
|Тихая премьериада: Кто и как делит «шкуру» еще не уволенного Гончарука
|Уроки Тимошенко. Почему Зе-команде срочно понадобился новый премьер
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Принуждение к разведению. Как оккупанты заставляют Зеленского отвести войска от Счастья и Широкино
|Замена Рябошапки: Отдаст ли Зеленский Генпрокуратуру Баканову
|НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой
|Тихая премьериада: Кто и как делит «шкуру» еще не уволенного Гончарука
|Уроки Тимошенко. Почему Зе-команде срочно понадобился новый премьер
|Правительство и выборы в ОРДЛО: Вернет ли Зеленский Ахметову статус «хозяина Донбасса»
Это интересно
|Киберспорт в 2020: полмиллиарда аудитории и более 1 миллиарда долларов доходов
|BMW 5 и 7 серии станут дальнобойными электрокарами
|Актер Стивен Сигал оштрафован SEC на $314 тысяч за участие в ICO
|5G-смартфон почти за $300 — уже реальность. Представлен Vivo Z6
|Конгресс США одобрил выделение $1 млрд сельским операторам на замену оборудования Huawei и ZTE
|Citroen выведет на рынок очень дешевый электрокар
|Украинскому чиновнику грозит до 6 лет тюрьмы за майнинг на рабочем месте