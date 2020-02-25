«Слугу народа» на выборах в Раду готовы поддержать 21,7% украинцев, ОПЗЖ 8,7%, «Евросолидарность» 6%, «Батькивщину» 5% - соцопрос КМИС

Партию "Слуга народа" на парламентских выборах, если бы они прошли в феврале 2020 года, готовы были бы поддержать 21,7% украинцев, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные во вторник.

При этом, 8,7% респондентов заявили, что проголосовали были за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 6,0% - за партию "Европейская солидарность", 5,0% - за Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Кроме того, из тех, кто определился с выбором, за "Слугу народа" проголосовали бы 39,1% опрошенных, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 15,6%, за "Европейскую солидарность"- 10,8%, за "Батькивщину" - 9%.

Остальные партии не преодолели бы проходной 5% барьер. Но такие шансы были бы у партии "Сила и честь" и Радикальной партии, за которые проголосовали бы 2,6% и 2,3% общего числа опрошенных или 4,6 и 4,2% определившихся с выбором соответственно.

За Всеукраинское объединение "Свобода", партии "Оппозиционный блок", "Гражданская позиция" и "Партию Шария" изъявили намерение проголосовать от 1 до 2% общего количества опрошенных, за остальные - менее 1% за каждую. При этом 4,4% опрошенных испортили бы бюллетень, 24,3% затруднились с ответом, 14,1% не намерены принимать участие в голосовании, 1,6% отказались отвечать на этот вопрос.

Опрос проводился 8-18 февраля методом личного интервьюирования 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме неподконтрольных властям, по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.